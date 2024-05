Genova, minacce a sindaco Bucci, Rixi: "Per qualcuno democrazia è un optional"

"Condanniamo con fermezza le scritte ingiuriose sui palazzi storici di via Garibaldi vandalizzati da sedicenti anarchici". Così in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"Per questi sedicenti anarchici - conclude Rixi - la democrazia evidentemente è un optional. Le minacce contro il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti, a cui esprimiamo la nostra totale solidarietà di fronte a tanta violenza, danno un ulteriore impulso all’ottimo lavoro che il centrodestra unito sta facendo anche in Liguria”.

Anche il gruppo consiliare della Lega a Tursi esprime solidarietà a Bucci e Toti: “Gli anarchici, che durante il corteo che si è svolto ieri a Genova hanno imbrattato i palazzi di via Garibaldi, in particolare Palazzo Tursi, con scritte contro il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti, giocano pericolosamente ad alzare il livello della tensione. Le minacce e la violenza non sono mai accettabili in una società civile e democratica. Per questo la Lega ha già chiesto che l’ex latteria occupata di stradone Sant’Agostino, teatro dell’aggressione dell’altra sera da parte degli anarchici ai carabinieri che stavano svolgendo il loro lavoro, venga sgomberata e usata da chi opera per il bene comune. Nessuna indulgenza verso questi vandali che hanno sfregiato i palazzi dei Rolli. È certo che non ci piegheremo davanti a nessun tipo di intimidazione. Massima solidarietà da parte di tutta la Lega in comune a Genova a Bucci e a Toti, un sentimento che speriamo venga espresso anche dalla sinistra”.