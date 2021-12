Genova, metalmeccanici in sciopero per 4 ore contro il governo Draghi

di Anna Li Vigni

L'agitazione è stata proclamata dalla Fiom Cgil per dire basta alle risposte totalmente insufficienti del Governo

"Chiediamo al Governo Draghi risposte chiare e conferme su pensioni e salario. In Italia questi problemi ci sono: Questa è una richiesta di mobilitazione di tutti i lavoratori dipendenti, il sindacato deve chiamare a raccolta tutti i lavoratori con uno sciopero generale in città e uno sciopero generale nazionale. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione", così si esprime Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom di Genova.

Il corteo dei metalmeccanici genovesi è partito da Piazza Massena alle 8.30, e domani saranno interessati i metalmeccanici dell'area del Tigullio.

Pensioni e salario sono due temi che interessano i lavoratori tutti e di qualunque fascia di età.