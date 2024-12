Genova, chiuso il corteo dei metalmeccanici: traffico in tilt nel Ponente cittadino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Aggiornamento ore 12: Si è conclusa la manifestazione dei lavoratori metalmeccanici a Genova. Operai e tecnici che hanno aderito allo sciopero e hanno partecipato al corteo hanno concluso l'attraversamento del ponente cittadino. Durante la marcia ci sono stati cori, slogan e accensione di fumogeni per protestare contro le risposte di Federmeccanica alle richieste di aumento di salari e riduzione di orari hanno spiegato i rappresentanti sindacali.

È partito alle 9,30 il corteo dei metalmeccanici a Genova, organizzato dalle rappresentanze sindacali, in occasione di un venerdì di sciopero che coinvolge diversi settori.

Partito da Cornigliano, il corteo si è diretto verso Sampierdarena, bloccando il traffico tra la sopraelevata e via Cantore. La circolazione cittadina ha subito numerosi disagi, con rallentamenti anche sulla viabilità della leicoidale, all'uscita dell'autostrada dal casello di Genova Ovest.

“La grande risposta dei metalmeccanici per la rottura del tavolo di trattativa nel mese di novembre. La posizione di Federmeccanica ed Assistal è pericolosa perché vogliono cambiare le regole e la struttura del contratto più importante del paese, non riconoscendo di fatto la dinamica della trattativa per l’aumento salariale e sulla valorizzazione delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici e non rispondono come si dovrebbe fare su temi normativi importanti come sicurezza sul lavoro, formazione, sulla partecipazione dei lavoratori, sull’orario di lavoro, sulla stabilità dei contatti e sulla gestione degli appalti. Sono 24000 i metalmeccanici del settore Industria in Liguria e l’adesione dello sciopero è altissima perché vogliamo rinnovare il nostro contratto che riguarda 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che lavorano per la tenuta del paese in settore trainante per l’economia dell’Italia. Deve riprendere la trattativa, vogliamo il rinnovo del CCNL. ”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Genova, dice: "C’è un problema salariale in Italia. Questo problema va affrontato attraverso i contratti nazionali. Il contratto nazionale dei metalmeccanici, che copre un milione e mezzo di lavoratori in Italia oggi è in discussione. La trattativa si è rotta perché Federmeccanica non vuole venire incontro alle giuste rivendicazioni dei lavoratori: più salario, riduzione di orario e più sicurezza sul lavoro. A livello nazionale è stato deciso di dare una risposta forte con 8 ore di sciopero. Genova sciopera in linea con la propria tradizione di lotta e di mobilitazione. Da questa mattina alle 5, di fronte a tutte le principali fabbriche genovesi sono stati messi in campo dei presidi, da Fincantieri all’Ilva, dalle Riparazioni Navali all’Ansaldo, passando per Leonardo e Hitachi e oggi tutti i lavoratori metalmeccanici sono in piazza per dare una risposta chiara a chi non vuole rinnovare il loro contratto".



"La nostra piattaforma era stata approvata al 98% dai lavoratori ad aprile - conclude Luigi Pinasco, segretario Uilm Genova - noi trattiamo innanzitutto sulle nostre rivendicazioni. Il salario alla base di tutto ma chiediamo anche una riduzione graduale dell'orario di lavoro a 35 ore. Due punti fondamentali: più salario e meno orario".

(in aggiornamento)