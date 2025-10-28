Genova, mattinata di incidenti in Sopraelevata, tre scooteristi feriti in due incidenti

Intorno alle 9:00 le ambulanze 3-276 e 3-280 della Croce Bianca Genovese sono intervenute in codice rosso, unitamente all'automedica Golf 1, in Sopraelevata direzione ponente (altezza Piazza Cavour) per un incidente stradale.

Per cause da chiarire, un uomo di 67 anni alla guida del proprio scooter si è scontrato con un'auto che lo precedeva ed è stato proiettato per alcuni metri sull'asfalto.

Nell'urto è stata coinvolta anche una Vespa guidata da un 71enne, il quale non è riuscito a evitare i due veicoli, rovinando a terra anch'esso, riportando traumi a schiena e arti inferiori e urtando la testa.

Sono stati entrambi spinalizzati e condotti in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Il conducente dell'auto non ha avuto necessità di cure.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi: la sopraelevata è rimasta chiusa nel tratto per circa mezz'ora, con traffico naturalmente congestionato in tutta la zona.

Alle 10:20, l'ambulanza 3-276 è nuovamente intervenuta, stavolta in codice giallo, nel medesimo tratto (prima dell'uscita delle Casaccie) per un ulteriore incidente: anche in questo caso, uno scooterista di 58 anni ha tamponato l'autovettura che lo precedeva.

Ha riportato un trauma al setto nasale ed escoriazioni a una gamba ed è stato ospedalizzato in codice giallo presso l'ospedale Galliera.

Anche in questo caso, illeso l'automobilista e anche in questo caso circolazione interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Locale; ripristinata solo intorno alle 11.

