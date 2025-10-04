Genova: Mascia (Forza Italia) propone un minuto di silenzio per le vittime israeliane dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023

In vista del Consiglio comunale del 7 ottobre, a due anni esatti dall’attacco terroristico di Hamas contro Israele, il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia ha presentato un ordine del giorno per chiedere l’osservanza di un minuto di silenzio in apertura della seduta. L’iniziativa, che verrà sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo, intende ricordare le vittime e gli ostaggi israeliani, e ribadire la condanna delle violenze subite.

"Ho ritenuto opportuno, nel secondo anniversario della strage terroristica di Hamas in terra d'Israele, invitare il Presidente del Consiglio comunale Claudio Villa a riservare un minuto di raccoglimento per commemorare i 1.182 morti, per il 73% civili, i 4.000 feriti e i 251 ebrei deportati come ostaggi a Gaza", ha dichiarato Mascia. Tra le vittime ricordate, i 375 giovani uccisi al festival musicale Nova, la neonata Naama Abu Rashed e Moshe Ridler, 92enne sopravvissuto alla Shoah.

Mascia ha sottolineato il valore simbolico della commemorazione anche alla luce della festività ebraica della Simchat Torah, coincidente con l’attacco, e del contesto di estrema violenza, con incursioni in 55 località israeliane. "Osservare un minuto di silenzio significherebbe tributare il giusto rispetto anche al popolo ebraico", ha affermato.

Il consigliere ha inoltre richiamato i valori della Costituzione e l’invito di Primo Levi a non dimenticare mai la dignità umana: "Tutti noi siamo eguali, senza distinzione di religione, bandiera o appartenenza. È questo il senso profondo della nostra convivenza civile".

