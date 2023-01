Genova, Mario Tozzi presenta il suo libro 'Mediterraneo inaspettato': "Racconto i segreti del nostro male"

Primo evento del Festival della Comunicazione di Camogli, la presentazione del libro di Mario Tozzi "Mediterraneo Inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti". Il dialogo è avvenuto a Palazzo Ducale: "Questa evento a palazzo Ducale è uno degli eventi tipici che noi cerchiamo di promuovere per far conoscere delle problematiche importanti, non solo per la città ma a livello internazionale. Una presentazione di un libro come quello di Mario Tozzi è un evento che fa conoscere Genova ben oltre i confini della città e allo stesso tempo sensibilizza noi cittadini gnovesi su argomenti come sono l'ambiente e l'uso delle risorse che noi stiamo facendo in questo mondo, sicuramnte in maniera eccessiva", afferma Beppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.