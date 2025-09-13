Genova, manutenzioni e decoro urbano, sindaca Salis conclude il primo giro nei Municipi: “Ora al lavoro su criticità concrete”

Con un ultimo sopralluogo nel Municipio I Centro Est, si è concluso il tour di ispezioni nei nove Municipi cittadini da parte della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante. Un’iniziativa che ha portato l’amministrazione comunale a toccare con mano le situazioni più urgenti e problematiche legate a manutenzioni, viabilità, edifici abbandonati e cantieri in stallo.

Partito nella seconda metà di agosto, il “giro di ricognizione” ha permesso di visionare circa cinquanta siti, affiancati dai presidenti e assessori municipali e dai tecnici di Aster, l’azienda partecipata che si occupa delle manutenzioni. Tra le aree visitate: creuze, scuole, piazze, edifici pubblici inutilizzati e luoghi segnalati dalla cittadinanza come prioritari per interventi.

“I sopralluoghi non finiscono qui”, ha dichiarato la sindaca Salis al termine della visita in piazza Santa Fede, alla Darsena, a piazza Statuto e al muraglione di via Napoli al Lagaccio. “Proseguiranno per tutti e cinque gli anni del mandato. Il nostro obiettivo è quello di intervenire sulle criticità con azioni concrete e rapide, riportando attenzione sul decoro urbano e sulla qualità della vita nei quartieri”. Salis ha anche annunciato l’avvio, da ottobre, delle Giunte itineranti, durante le quali verranno incontrati cittadini e associazioni direttamente nei territori.

Un primo segnale tangibile di questo nuovo approccio sarà l’abbattimento dell’ex edificio Mondobimbo a Punta Vagno, la cui demolizione è in partenza. “Restituiremo uno spazio pubblico alla città”, ha detto la sindaca, ringraziando il presidente dell’Autorità portuale Matteo Paroli per la collaborazione. “È solo il primo di tanti ‘buchi neri’ che vogliamo eliminare”.

A fianco della sindaca, l’assessore Ferrante ha sottolineato come la manutenzione ordinaria sia tornata al centro dell’agenda cittadina. “Abbiamo documentato situazioni che vanno dai marciapiedi dissestati al verde pubblico trascurato, problemi che i cittadini vivono quotidianamente. Sono anni che questi temi vengono trascurati”. A tal proposito, l’assessore ha annunciato che ai Municipi torneranno fondi specifici per le manutenzioni, risorse che erano state azzerate negli anni scorsi: “Con questo budget potranno finalmente programmare interventi diretti sui territori”.

Il tour ha anche prodotto alcuni risultati operativi concreti. Ecco un riepilogo per Municipi delle principali azioni annunciate o già avviate:

Le prime azioni concrete nei territori

Municipio II Centro Ovest

Riprenderanno i lavori all’ex mercato ovoavicolo del Campasso, con l’obiettivo di realizzare il terzo lotto per il nuovo campo da calcio, atteso da anni dal quartiere. È in corso un’interlocuzione con il Ministero per sbloccare i fondi necessari.

Municipio III Bassa Val Bisagno

Partirà nel 2026 il maxi cantiere da 40 milioni di euro per la messa in sicurezza del rio Rovare, che metterà fine agli allagamenti nella zona di piazza Martinez e San Fruttuoso. La gara è imminente.

Municipio IV Media Val Bisagno

Previsto un coordinamento tecnico per rendere compatibili i lavori dei quattro assi di forza del trasporto pubblico con il capolinea del bus 14 a Struppa.

Municipio V Val Polcevera

In Lungotorrente Verde a Pontedecimo sarà potenziata la sorveglianza e prevenzione del degrado, in collaborazione con Cociv, attraverso anche l’installazione di nuove videocamere.

Municipio VI Medio Ponente

Verrà rimodulato il cantiere di una delle maggiori opere idrauliche in corso per ridurre l’impatto sul quartiere di Sestri Ponente.

Municipio VII Ponente

A Voltri, il progetto di rifacimento della passeggiata sarà rivisto per una maggiore tutela del litorale. A Pegli, parte dei 185mila euro stanziati saranno utilizzati per riqualificare i marciapiedi di via Pavia. In via Novella è in fase di assegnazione il bando per la gestione della nuova area giochi e fitness.

Municipio VIII Medio Levante

In partenza la demolizione dell’ex edificio Mondo Bimbo. Per l’area si ipotizza una nuova vocazione sportiva. Si lavora anche per risolvere la frana in via Bovio, con una procedura in danno già avviata.

Municipio IX Levante

La Giunta comunale ha manifestato la volontà di acquistare la Casa del Soldato, immobile demaniale da trasformare in casa di quartiere e centro civico, restituendo uno spazio pubblico alla comunità.

Verso un nuovo modello di gestione urbana

Il messaggio lanciato dall’amministrazione è chiaro: basta sprechi e progetti lasciati a metà, l’obiettivo è riportare al centro i bisogni quotidiani dei cittadini, spesso ignorati nei grandi programmi strategici. La sindaca Salis ha chiuso il suo intervento sottolineando la necessità di prossimità e presenza costante sul territorio: “L’unico modo per risolvere i problemi è stare vicino alle persone. I presidenti di Municipio sono il nostro avamposto”.

Le ispezioni e i nuovi progetti segnano dunque l’avvio di una fase operativa, in cui l’amministrazione intende trasformare sopralluoghi e promesse in cantieri, opere, spazi riqualificati e servizi migliorati. E, come assicurano Salis e Ferrante, questo è solo l’inizio.

