Genova maglia nera per l’amianto nelle scuole. Cittadinanzattiva: "154 edifici contaminati, migliaia di studenti a rischio"

L’amianto continua a minacciare la sicurezza di studenti e personale scolastico in tutta Italia, ma a destare particolare preoccupazione è la situazione di Genova, dove si contano ben 154 edifici scolastici ancora contaminati. Un primato negativo che colloca il capoluogo ligure tra le città italiane più colpite dal problema, assieme a Milano (89 edifici) e Torino (66).

I dati emergono dal nuovo report sulla sicurezza nelle scuole diffuso da Cittadinanzattiva, che evidenzia come nel 2021 fossero oltre 2.290 gli edifici scolastici italiani non ancora bonificati dall’amianto, con una stima di circa 356.900 studenti e 50.000 operatori scolastici potenzialmente esposti.

A Genova, come nel resto del Paese, la contaminazione non riguarda solo le coperture esterne degli edifici, ma anche componenti interne come impianti elettrici e pavimentazioni in linoleum, rendendo ancora più urgente un intervento capillare e mirato.

Ma il problema non si ferma all’amianto: il report denuncia anche gravi carenze strutturali negli edifici scolastici italiani. Oltre 23.000 scuole (59%) risultano prive di certificato di agibilità, mentre più di 22.900 (58,36%) non hanno la certificazione antincendio. Preoccupante anche il dato relativo al collaudo statico, assente nel 42% delle scuole, che coinvolge oltre 32.800 unità strutturali.

“Da anni chiediamo trasparenza sui dati relativi alla sicurezza scolastica – ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva – e finalmente, grazie anche all'interrogazione parlamentare promossa dal Movimento 5 Stelle, sono stati aggiornati i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica alle annualità 2024/2025”.

Un piccolo segnale positivo arriva dai fondi dell’8Xmille, che nel 2024 hanno destinato 59,1 milioni di euro all’edilizia scolastica, quasi il triplo rispetto ai 20 milioni dell’anno precedente. Una cifra importante, ma che difficilmente potrà bastare senza una strategia nazionale più incisiva, specie in territori come Genova, dove la situazione si presenta particolarmente critica.

