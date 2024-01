Genova, lotta alla violenza sulle donne: musica, danza e fotografia il 26 gennaio a Villa Bombrini

Venerdì 26 gennaio 2024 alle 17 a Villa Bombrini, a Genova Cornigliano, le arti s’incontrano per dire Stop alla violenza. Fotografia, recitazione, ballo e canto in coordinamento per un'iniziativa culturale di contrasto agli abusi sulle donne, partendo da una mostra fotografica dedicata a Martina Rossi morta per fuggire ad uno stupro e a tutte le vittime di violenza come Giulia Donato, 23 anni prima vittima di femminicidio del 2023, uccisa a Genova Pontedecimo il 4 gennaio perché voleva lasciare il fidanzato diventato morboso e ossessivo.

L’iniziativa vuole sensibilizzare e “fare rumore” sulla violenza maschile contro le donne non solo il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza maschile sulle donne, ma tutti i giorni dell’anno. L’evento è promosso dal Centro Per Non Subire Violenza (da UDI) Aps e dal Centro Antiviolenza Martina Rossi.

La mostra fotografica dal titolo “La forza delle donne” racconta la storia di una donna che riesce ad uscire da un percorso di violenza chiedendo aiuto e riuscendo finalmente a ritrovare la propria libertà e femminilità. Il progetto audiovisivo curato da Claudia Oliva, fotogiornalista e volontaria del Centro Antiviolenza Martina Rossi, è stato sviluppato in collaborazione con Francesca Cavallini e con Francesco Bianchi che hanno dato origine a una vera e propria installazione audiovisiva con il contributo di truccatrici e attrici locali.

A seguire la performance della scuola di ballo genovese ASD live dance, presentazione del libro “Riprendo la mia Vita” ed esibizione del recital a 14 corde da Bach ai compositori contemporanei genovesi sulla Brahms-Hard Guitar del Maestro Massimo Traffano.



L’evento è patrocinato dai Centri antiviolenza, da Genova Liguria Film Commission, dal Centro Studi Amedeo Peter Giannini, con la partecipazione di Società per Cornigliano e della scuola ASD live dance.