Genova, litigio sfocia in minaccia con pistola: arrestato 45enne con numerosi precedenti

Un litigio che poteva sfociare in tragedia. Due uomini hanno iniziato a discutere per una sigaretta, quando a un certo punto uno dei due ha mostrato una pistola vera minacciando il suo interlocutore. Il fatto è avvenuto la scorsa notte davanti allo stadio Ferraris, e ha portato all'arresto per un 45enne con numerosi precedenti. L'uomo finito in manette aveva una Beretta con matricola abrasa e caricatore pieno, e quando gli altri clienti del locale davanti al quale è successo il fatto hanno visto l'arma hanno immediatamente chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute quindi le volanti del commissariato di San Fruttuoso e dell'Upg (Ufficio prevenzione generale). Le indagini sono in mano alla Squadra mobile per capire da dove provenga l'arma ma anche per comprendere se l'arma sia stata usata per rapine commesse negli ultimi tempi.