Genova, levante devastato dalle mareggiate. Danni ingenti a Chiavari e Rapallo

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo e della polizia municipale dei vari centri rivieraschi colpiti dalla violenta mareggiata ampiamente preannunciata. Il Levante ligure da ieri sera è flagellato: mare con onde di tre, quattro metri che hanno portato detriti lungo le vie adiacenti al mare e causando allagamenti in decine di scantinati.

Difficile fare una stima dei danni, a Chiavari è stato danneggiato l'argine dell'Entella e a Lavagna alcune grandi vasche dell'acquacoltura hanno strappato gli ormeggi finendo sull'arenile di Cavi di Lavagna. Ogni vasca può arrivare a contenere migliaia di orate e branzini.

Regione Liguria è in costante contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile per monitorare i danni causati dalla mareggiata che da ieri si è abbattuta sulla Liguria. In località Riva Trigoso il torrente Petronio non defluisce regolarmente causando allagamenti in zone circostanti, mentre restano chiuse alcune strade. Sul posto presenti, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, anche i volontari di Protezione Civile per valutare e continuare a monitorare la situazione. Anche a Sestri Levante restano in attività i Vigili del Fuoco, insieme ai volontari, intervenendo soprattutto sugli scantinati con la passeggiata a mare chiusa per sicurezza, così come sul litorale di Genova, dove è stata colpita soprattutto la zona di Quarto. A Ventimiglia e a Riva Ligure la mareggiata ha raggiunto il centro abitato.