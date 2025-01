Genova, letteratura: Federica Ottone vince il premio "Luca Romano" per il romanzo 'Click!'

La scrittrice genovese Federica Ottone si impone al Premio Luca Romano. Il 18 gennaio a Chieti, riceverà una menzione speciale per il suo romanzo "Click!", che sta raccogliendo un grande successo tra lettori e critici. Il libro racconta la storia di Valentina, una donna che si prende una pausa dalla sua vita quotidiana a Genova per intraprendere un viaggio liberatorio a Parigi, dove esplorerà nuove emozioni e riflessioni sulla propria identità.

Successo crescente – Il romanzo "Click!" ha già suscitato l'interesse di critici letterari e lettori appassionati di storie che parlano della realtà quotidiana, quella fatta di relazioni, emozioni e trasformazioni. "Sono davvero felice per questo ennesimo riconoscimento", ha dichiarato la Ottone, sottolineando che la menzione speciale del Premio Luca Romano rappresenta il primo importante traguardo per "Click!". La scrittrice ha anche espresso soddisfazione per il fatto che le prime vendite del romanzo abbiano contribuito a una raccolta fondi a favore dell'Associazione A.I.MCTO, che si occupa della Osteolisi Multicentrica Carpo Tarsale.

Premi e riconoscimenti – Federica Ottone non è nuova a successi di rilievo. In passato, è stata premiata al Premio Letterario Artistico Water, Nature & People per il suo precedente romanzo "Il Profumo Della Felicità", aggiungendo un altro tassello alla sua crescente carriera. Con "Click!", la scrittrice ha dimostrato di saper raccontare storie che coinvolgono profondamente i lettori, mettendo in luce temi universali come l’amicizia, l’amore e la ricerca di sé.

Nuovi progetti – Ottone è già al lavoro su nuovi progetti letterari. A breve, uscirà una raccolta di poesie intitolata "Poesia, Non Artificio", che segnerà un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica. Il progetto, realizzato in collaborazione con Tarta Editorial Project, è innovativo anche dal punto di vista tecnologico: le poesie saranno accompagnate da immagini suggestive, create dalla stessa Ottone con l’utilizzo di intelligenza artificiale. Un esempio di come la scrittrice voglia coniugare la sua passione per la parola con le potenzialità offerte dalla tecnologia.

