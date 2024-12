Genova: Leone non perdona, il cane antidroga della polizia provoca un arresto e due denunce

La Polizia di Stato di Genova ha intensificato i controlli nella zona del parco della Fiumara, recentemente diventato un punto di ritrovo per giovani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì scorso, una volante dell’UPGSP ha notato un comportamento sospetto vicino a due giovani seduti sulle panchine dei giardini. I poliziotti hanno osservato un continuo via vai di persone che si avvicinavano a uno dei ragazzi, un 22enne egiziano, per poi passare al secondo, un 19enne, che prelevava sostanze da una buca sotto la panchina e le consegnava agli acquirenti.

A seguito di un’immediata perquisizione personale, il 19enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di circa 7 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato a piede libero. La situazione del 22enne, invece, è risultata più grave: in possesso di 290 euro e con precedenti specifici per reati legati alla droga, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare. Con l’ausilio di un team di unità cinofile, gli agenti hanno trovato alcune dosi di cocaina nascoste all’interno di un citofono, 135 grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 6200 euro in contante. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, il Commissariato Cornigliano ha eseguito un altro controllo nei giardini del centro commerciale della Fiumara, fermando un altro giovane, un 19enne egiziano. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel risvolto dei suoi pantaloni 11 confezioni di hashish, oltre a 165 euro in contante. La perquisizione domiciliare, effettuata anche in questo caso con il supporto del team cinofilo, ha portato alla scoperta di altri 30 grammi di cannabis grazie all’abilità del cane Leone (nella foto).