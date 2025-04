Tragedia nel Tigullio, ritrovato un corpo in mare: si teme sia il giornalista scomparso mentre andava in canoa

Il mare del Tigullio potrebbe aver restituito il corpo di Roberto Pettinaroli, 63enne, per molti anni responsabile della redazione di Chiavari de Il Secolo XIX, scomparso ieri durante un’uscita in canoa. Secondo le prime informazioni, un cadavere sarebbe stato individuato questa mattina davanti a Santa Margherita Ligure. Tutto è ancora in fase di accertamento.

Ricerche – L’uomo avrebbe lasciato il circolo nautico nella mattinata di ieri, diretto in mare aperto con la propria imbarcazione. Nel primo pomeriggio, la figlia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, avrebbe dato l’allarme. Le operazioni di ricerca, avviate con elicotteri, droni, motovedette e gommoni, avrebbero permesso di localizzare la canoa e la pagaia tra San Fruttuoso e Portofino.

Le forze in campo - Le operazioni di ricerca avevano permesso di localizzare la canoa e la pagaia tra San Fruttuoso e Portofino già nella giornata di ieri. Tuttavia, per ore, non sarebbe emerso alcun altro indizio sulla sorte dell’uomo, nonostante il massiccio dispiegamento di forze. Sul posto sarebbero intervenuti l’elicottero Nemo, abilitato anche al volo notturno e partito da Luni, droni, motovedette e gommoni della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco. Le condizioni meteorologiche avrebbero complicato ulteriormente le ricerche: il forte vento avrebbe reso difficoltoso il pattugliamento della zona tra Portofino e Santa Margherita, dove si sarebbe sperato che il disperso, dopo essere finito in acqua, potesse aver raggiunto la costa a nuoto. Tuttavia, l’area si presenta particolarmente impervia e difficile da perlustrare a piedi.

(in aggiornamento)

