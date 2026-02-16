Genova, lavori per i 4 Assi. Da oggi i lavori per il rinnovamento della filovia

Da lunedì 16 febbraio a domenica 1° marzo, nelle zone di via XXV Aprile, via XX Settembre, via Milano e dintorni, lavori notturni di rinnovamento della rete filoviaria nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

Nel dettaglio:

1) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Fino alle ore 6.00 del 30 aprile, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, vengono reintrodotte, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

- Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata Aldo Moro e la rampa della carreggiata di monte della medesima strada sopraelevata che adduce al casello autostradale di Genova Ovest

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

- Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

4A) VIE XXV APRILE E INTERIANO, PIAZZE FONTANE MAROSE E PORTELLO; VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

AREA INTERVENTO TIPO 1

- via Interiano:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

- via XXV Aprile:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

- piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Interiano.

AREA INTERVENTO TIPO 2

- piazza Fontane Marose:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato monte.

4B) VIE XX SETTEMBRE, XXV APRILE E ROMA, PIAZZA DE FERRARI – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

- via XX Settembre:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

- piazza De Ferrari:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

- via XXV Aprile, nel tratto compreso tra vico Casana e via Roma:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

- via Roma, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via di San Sebastiano:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

4C) VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Inoltre, sempre dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

- via San Benedetto:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

- via Bruno Buozzi:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

- piazza Dinegro:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

- via Milano:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione veicolare nel fornice di monte del sottopasso di collegamento a via di Francia all’attivarsi della relativa fase lavorativa.

- via di Francia, carreggiata monte, nel tratto compreso tra sottopasso rotatoria Cantore e rotatoria Scarsellini:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

