Genova, lavori per i 4 Assi. Da oggi i lavori per il rinnovamento della filovia
di Redazione
Da lunedì 16 febbraio a domenica 1° marzo, nelle zone di via XXV Aprile, via XX Settembre, via Milano e dintorni, lavori notturni di rinnovamento della rete filoviaria nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.
Nel dettaglio:
1) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI NODO SAN BENIGNO
Fino alle ore 6.00 del 30 aprile, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, vengono reintrodotte, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:
- Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata Aldo Moro e la rampa della carreggiata di monte della medesima strada sopraelevata che adduce al casello autostradale di Genova Ovest
3. divieto di sorpasso
4. conferma del divieto di fermata.
- Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)
3. divieto di sorpasso
4. conferma del divieto di fermata.
4A) VIE XXV APRILE E INTERIANO, PIAZZE FONTANE MAROSE E PORTELLO; VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA
Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
AREA INTERVENTO TIPO 1
- via Interiano:
divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.
- via XXV Aprile:
divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.
- piazza del Portello:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Interiano.
AREA INTERVENTO TIPO 2
- piazza Fontane Marose:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di fermata veicolare sul lato monte.
4B) VIE XX SETTEMBRE, XXV APRILE E ROMA, PIAZZA DE FERRARI – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA
Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
- via XX Settembre:
conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.
- piazza De Ferrari:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.
- via XXV Aprile, nel tratto compreso tra vico Casana e via Roma:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
- via Roma, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via di San Sebastiano:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
4C) VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA
Inoltre, sempre dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
- via San Benedetto:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.
- via Bruno Buozzi:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
- piazza Dinegro:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
- via Milano:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di circolazione veicolare nel fornice di monte del sottopasso di collegamento a via di Francia all’attivarsi della relativa fase lavorativa.
- via di Francia, carreggiata monte, nel tratto compreso tra sottopasso rotatoria Cantore e rotatoria Scarsellini:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Liguria, quattro studenti su dieci in momenti di difficoltà si rivolgono all'IA e non a un amico
16/02/2026
di Claudio Baffico
Benvenuti in Liguria mercoledì 18 febbraio dalle 20.30 tra Sestri Levante e Moneglia
15/02/2026
di Gilberto Volpara
Ceranesi, l'ex sindaco: "Viabilità? Ciclabile fatta solo perchè c'erano i soldi e c'è più inquinamento"
15/02/2026
di Gilberto Volpara