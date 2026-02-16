Attualità

Genova, lavori per i 4 Assi. Da oggi i lavori per il rinnovamento della filovia

di Redazione

3 min, 25 sec
Genova, lavori per i 4 Assi. Da oggi i lavori per il rinnovamento della filovia
COOP - Punti Soci

Da lunedì 16 febbraio a domenica 1° marzo, nelle zone di via XXV Aprile, via XX Settembre, via Milano e dintorni, lavori notturni di rinnovamento della rete filoviaria nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

Nel dettaglio:

 

1) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

 

Fino alle ore 6.00 del 30 aprile, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, vengono reintrodotte, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata Aldo Moro e la rampa della carreggiata di monte della medesima strada sopraelevata che adduce al casello autostradale di Genova Ovest

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

Strada Sopraelevata “Aldo Moro”rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

 

4A) VIE XXV APRILE E INTERIANO, PIAZZE FONTANE MAROSE E PORTELLO; VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

 

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

 

AREA INTERVENTO TIPO 1

via Interiano:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

- via XXV Aprile:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Interiano.

 

AREA INTERVENTO TIPO 2

piazza Fontane Marose:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato monte.

 

4B) VIE XX SETTEMBRE, XXV APRILE E ROMA, PIAZZA DE FERRARI – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

 

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

- via XX Settembre:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

piazza De Ferrari:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

via XXV Aprile, nel tratto compreso tra vico Casana e via Roma:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

- via Roma, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via di San Sebastiano:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

 

4C) VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

 

Inoltre, sempre dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

 

- via San Benedetto:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

via Bruno Buozzi:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

piazza Dinegro:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

via Milano:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione veicolare nel fornice di monte del sottopasso di collegamento a via di Francia all’attivarsi della relativa fase lavorativa.

via di Franciacarreggiata monte, nel tratto compreso tra sottopasso rotatoria Cantore e rotatoria Scarsellini:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: