Genova lancia l'applicazione gratuita 'La Farmacia on line'

Il Comune di Genova rafforza il ruolo delle farmacie comunali come presidi territoriali, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione, grazie alla nuova app gratuita “La Farmacia Online”, disponibile su Google Play Store e Apple Store.

L’app consente di prenotare visite ed esami medici, ordinare i medicinali della propria prescrizione e accedere a un video consulto con il farmacista. Un servizio pensato per facilitare l’accesso a informazioni e servizi sanitari senza necessità di recarsi fisicamente in farmacia.

Secondo l’assessora al Welfare Cristina Lodi: "Le farmacie comunali rappresentano un punto di riferimento per il territorio, e grazie ai nuovi strumenti digitali possiamo rendere più semplice e immediato l'accesso ai servizi, soprattutto per chi ha più difficoltà negli spostamenti o necessita di un supporto costante".

Il direttore generale di Farmacie Genovesi, Marco Rissoglio, spiega che i servizi principali dell’app sono tre: prenotazione di visite ed esami, ordine dei farmaci con consegna a domicilio o ritiro in farmacia, e video consulto live con il farmacista, per ricevere consigli e orientamento personalizzato, disponibile dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì.

Il direttore sociosanitario di Asl3, Isabella Cevasco, sottolinea come l’iniziativa rafforzi la sanità territoriale e la collaborazione tra Comune, farmacie comunali e Asl3, con benefici concreti soprattutto per i cittadini più fragili.

