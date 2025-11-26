Salute

Genova lancia l'applicazione gratuita 'La Farmacia on line'

di R.C.

1 min, 11 sec

Sarà possibile prenotare, ordinare farmaci e avere un consulto video con il farmacista direttamente dal telefonino. Il servizio è pensato per le fasce più fragili della popolazione

Genova lancia l'applicazione gratuita 'La Farmacia on line'
Assoclima

Il Comune di Genova rafforza il ruolo delle farmacie comunali come presidi territoriali, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione, grazie alla nuova app gratuita “La Farmacia Online”, disponibile su Google Play Store e Apple Store.

L’app consente di prenotare visite ed esami medici, ordinare i medicinali della propria prescrizione e accedere a un video consulto con il farmacista. Un servizio pensato per facilitare l’accesso a informazioni e servizi sanitari senza necessità di recarsi fisicamente in farmacia.

Secondo l’assessora al Welfare Cristina Lodi: "Le farmacie comunali rappresentano un punto di riferimento per il territorio, e grazie ai nuovi strumenti digitali possiamo rendere più semplice e immediato l'accesso ai servizi, soprattutto per chi ha più difficoltà negli spostamenti o necessita di un supporto costante".

Il direttore generale di Farmacie Genovesi, Marco Rissoglio, spiega che i servizi principali dell’app sono tre: prenotazione di visite ed esami, ordine dei farmaci con consegna a domicilio o ritiro in farmacia, e video consulto live con il farmacista, per ricevere consigli e orientamento personalizzato, disponibile dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì.

Il direttore sociosanitario di Asl3, Isabella Cevasco, sottolinea come l’iniziativa rafforzi la sanità territoriale e la collaborazione tra Comune, farmacie comunali e Asl3, con benefici concreti soprattutto per i cittadini più fragili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

Accessibilità salute farmacie applicazione

Condividi: