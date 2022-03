Genova: la storia di Lorenzo, lo studente che da casa ha immortalato l'asteroide 1994 PC1

di Anna Li Vigni

A soli 19 anni è socio dell'Osservatorio astronomico di Genova sul Monte Gazzo e studente della facoltà di Fisica

Lorenzo Condello, classe 2002, è riuscito ad immortalare da casa un asteroide passato a circa 2 milioni di chilometri dalla Terra. Lorenzo vive sulle alturedi Sestri Ponente a pochi metri dall'Osservatorio astronomico del Monte Gazzo.

Da alcuni anni ha iniziato ad interessarsi al cielo e all'osservazione dei corpi celesti al punto da farsi regalare ben 4 telescopi. Ha frequentato il Liceo scientifico Lanfranconi ed è attualmente studente del primo anno della facoltà di fisica dell'università di Genova.

Il suo tempo libero è dedicato al cielo. Il giovanissimo astrofilo infatti, trascorre ore e ore con il naso all'insù per seguire la posizione delle stelle, l'evoluzione delle nebulose e dei pianeti. E a proposito di pianeti, il suo preferito è Saturno.

"La luna piena determina un inquinamento luminoso. Troppa luce non serve per osservare le stelle", spiega Lorenzo che è riuscito in un'impresa che lo rende orgoglioso e ancora più entusiasta della sua passione: immortalare l 'asteroide 1994 PC1.