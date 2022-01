Genova, la sicurezza informatica nell'ambito dei trasporti e della logistica

di Edoardo Cozza

Organizza Logistic Digital Community con Federlogistica, Conftrasporto e Confcommercio

Fughe di dati, hackeraggi, spionaggio informatico: dove la rete è vulnerabile, la sicurezza diventa vitale.

Un attacco informatico, lo stiamo vedendo in questi giorni, può mettere in crisi un sistema sanitario, bloccare una catena produttiva, arrivare a immobilizzare perfino quella logistica e dei trasporti, che è mobile per natura.

Per capire come difendersi e quali strumenti adottare per scongiurare o contrastare un attacco, la Logistic Digital Community dedica al tema della sicurezza informatica una tavola rotonda dal titolo “Cyber security, un’emergenza per la filiera Trasporti e Logistica”, con la partecipazione tra gli altri del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto Luigi Merlo.

L’appuntamento - contingentato in presenza per ragioni di sicurezza sanitaria - è per lunedì 24 Gennaio 2022 dalle 14.30 alle 16.00 nlla sede di Liguria Digitale.

Ad aprire i lavori saranno i presidenti di Federlogistica Liguria Davide Falteri e di Confcommercio Genova Paolo Odone. Quattro i piani di discussione: tecnologico, economico, legale e assicurativo, trattati da altrettanti relatori nella round table organizzata presso la sede di Liguria Digitale. Verranno approfonditi i temi della cybersecurity nella logistica, i profili economico-finanziari connessi alla cyber, gli aspetti normativi di responsabilità e i riflessi assicurativi.

Nata da un’idea di Federlogistica Conftrasporto-Confcommercio con la partnership tecnica di Consorzio Global, la Logistic Digital Community (www.logisticdigitalcommunity.com) è una comunità virtuale tra gli operatori del settore Trasporto e Logistica, di cui Consorzio Global è partner tecnico; aggrega istituzioni, aziende e associazioni tutte impegnate nella sfida del cambiamento digitale. La finalità della LDC è sostenere e dare impulso alla transizione digitale delle imprese della filiera, con eventi di informazione, formazione e approfondimento.

“Quella in programma lunedì prossimo – spiega Davide Falteri VicePresidente nazionale di Federlogistica e VicePresidente di Confcommercio Genova - è la seconda iniziativa messa in campo dalla Logistic Digital Community, dopo l’evento di lancio che nell’ottobre scorso aveva visto la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Il nostro obiettivo è quello di guidare il processo di digitalizzazione nel mondo della logistica e dei trasporti creando valore e competenze attraverso iniziative che coinvolgono tutti gli stakeholders della filiera. Un’opportunità importante soprattutto per le imprese.”