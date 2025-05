Genova: 'La ricchezza del bene', Safiria Leccese presenta il suo libro sull'impresa che mette al centro la persona

Un’economia che genera valore senza dimenticare l’uomo. Un modo diverso di fare impresa, dove l’etica non è un orpello ma una leva strategica. Mercoledì 4 giugno alle 17 a Palazzo della Meridiana a Genova, verrà presentato La ricchezza del bene (TS Edizioni), il libro della giornalista e conduttrice Safiria Leccese, volto noto del giornalismo televisivo italiano.





Il libro della Leccese propone una riflessione profonda e documentata su un tema cruciale e attuale: quello dell’economia etica e dell’imprenditoria responsabile. Un tema che si muove al di là della tradizionale contrapposizione tra profitto e valori, proponendo una terza via: quella dell’impresa che cresce con successo, ma senza perdere di vista la dignità della persona, il bene comune e l’impatto sociale.





Tra le pagine del volume trovano spazio storie di aziende che hanno saputo integrare performance economiche e responsabilità sociale. Dalla Ferrero, con un sistema di welfare che accompagna i lavoratori anche dopo il pensionamento, alla Fernet-Branca che ha scelto di puntare sull’inclusione di persone in difficoltà, fino alla Thun, dove creatività e solidarietà si fondono in un progetto d’impresa inclusivo. Particolarmente toccante il racconto dell’imprenditore Ennio Doris, scomparso nel 2021 (nella foto, con l'autrice) e della Fondazione Mediolanum, impegnata in progetti di accesso all’acqua nei villaggi africani, simbolo di una competenza tecnica che si trasforma in strumento di solidarietà.





Il libro esplora anche la dimensione spirituale dell’impresa, con imprenditori che hanno tratto ispirazione dalla figura del Beato Carlo Acutis, giovane beatificato nel 2020 e modello per chi cerca di coniugare innovazione e fede. Il suo approccio a una tecnologia al servizio del bene ha influenzato numerose realtà produttive attente al senso e alla responsabilità del proprio operato.





“Accogliere a Genova questo libro significa aprire uno spazio di riflessione profonda su cosa voglia dire oggi 'fare impresa' mettendo al centro la dignità della persona", ha dichiarato Enrico Costa, presidente UCID Liguria. "Le storie raccolte da Safiria Leccese ci ricordano che l’economia può essere anche cura, futuro e bene condiviso.”





“La vera leadership si fonda sui valori,” ha aggiunto Luca Barigione, presidente di Federmanager Liguria. “Questo libro ci dimostra che è possibile costruire imprese solide e profittevoli senza rinunciare all’etica.”





Sulla stessa linea anche Davide Viziano, presidente degli Amici di Palazzo della Meridiana: “Questo palazzo è da sempre un luogo aperto alla cultura e al dialogo sui temi sociali. Ospitare la presentazione di La ricchezza del bene è in piena sintonia con la nostra missione.”

L’iniziativa, a ingresso libero con registrazione su Eventbrite, è promossa da UCID Liguria, Federmanager Liguria e dall’associazione Amici di Palazzo della Meridiana. Al termine della presentazione è previsto un momento di firmacopie con l’autrice.

Safiria Leccese, giornalista professionista dal 1999, ha lavorato con testate come Repubblica e Il Tempo, ed è un volto noto dei TG Mediaset. Con questa nuova edizione del suo libro, propone un racconto lucido e appassionato di un’Italia che crede in un’economia a misura d’uomo. Un’occasione per riflettere su una nuova idea di impresa, capace di trasformare le sfide in opportunità di crescita non solo economica, ma anche umana e sociale.

