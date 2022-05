Genova, la prima tappa dell'Italian Open Water Tour partirà da Boccadasse

di Anna Li Vigni

La “Traversata Crêuza de mä” sarà la prima tappa del tour dedicato a tutti gli appassionati di nuoto in acque libere

Partirà da Genova domenica 22 maggio, dalla suggestiva cornice del Borgo di Boccadasse, l'Italian Open Water Tour, manifestazione di nuoto in acque libere.

La manifestazione, che quest'anno è alla sua settima edizione, conta già 400 iscritti provenienti da 14 regioni e 35 province.

Con la “Traversata Crêuza de mä” Genova sarà per la prima volta sede di una tappa del tour dedicato a tutti gli appassionati di nuoto in acque libere, al mare e al lago, con 3 gare: la hard swim 4 k partenza alle 10.00 dai Bagni San Nazaro, la smile swim 1,8 k sea mile gara in linea con partenza alle 12.30 da Boccadasse e la relay swim staffetta a tre su mezzo miglio marino alle 14.30 dai San Nazaro.