Genova, la premier Meloni all'assemblea Anci: "Sindaci portabandiera di una comunità e primi difensori dei cittadini"

"Come il presidente Mattarella ha ricordato in più occasioni" i sindaci hanno "il compito decisivo di concorrere al rispetto del principio costituzionale della pari dignità dei cittadini, sono il primo motore per superare squilibri e disparità, assicurare coesione e unità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento della 40^ assemblea dell'Anci, in corso in questo momento alla Fiera di Genova.

"Non posso non partire dal ruolo" dei sindaci "nella messa a terra del Pnr", i comuni sono "soggetti attuatori di una molteplicità interventi che valgono 40 miliardi complessivamente, una quota molto consistente che richiede uno sforzo non indifferente per far fronte alle tante criticità. Non è stata una sfida facile per nessuno e se siamo riusciti a ottenere risultati importanti lo dobbiamo soprattutto al lavoro che abbiamo portato avanti insieme, il ruolo dei comuni è stato decisivo e il governo è riconoscente". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha continuato nell'intervento in video all'assemblea dell'Anci.

"Sulla responsabilità degli amministratori locali e il fenomeno della paura della firma che paralizza l'attività amministrativa dei comuni e impedisce di dare risposte a famiglie e imprese, promessa mantenuta: il governo ha approvato un pacchetto di norme che interessa anche l'abuso d'ufficio che è all'esame del Parlamento, un intervento necessario per dare regole certe e permettere ai sindaci di potare avanti senza paura il loro compito. Il mio saluto speciale va ai sindaci presenti che colorano di bianco, rosso e verde il padiglione Blu della Fiera di Genova. È uno spettacolo bellissimo, che scalda il cuore". Il sindaco è il portabandiera di una comunità, il primo difensore dei cittadini, la prima fila dell'impegno politico, il volto più prossimo dello Stato - ha aggiunto la premier -. E in una nazione come la nostra, di campanili, borghi, identità, i sindaci ricoprono un ruolo fondamentale perché mantengono viva la connessione tra le istituzioni e le comunità locali. Sono convinta che fare il sindaco sia in assoluto uno dei mestieri più difficili che si possano fare. Se fatto come si deve è un mestiere che non conosce pause, che ti assorbe completamente, che vuol dire lavorare per trovare spesso con mezzi insufficienti soluzioni a qualsiasi tipo di problema. Il sindaco si prende cura delle presone, della comunità, è un po' come una missione e va portata avanti con determinazione e umiltà nonostante le difficoltà e le continue emergenze sempre più continue nella nostra quotidianità. Di tutto questo il governo profondamente grato a ciascuno di voi".