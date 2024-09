Genova, la Nazionale femminile di Basket inaugurerà il Palasport

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sarà la nazionale italiana femminile di basket a inaugurare il 7 novembre il Palasport di Genova. Ad anticiparlo, a margine della posa della prima pietra della "casa della Vela", il ministro dello sport Andrea Abodi, che ha confermato la sua presenza all'evento, e il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Abbiamo già contatti con la nazionale femminile - ha spiegato il primo cittadino - e vogliamo che sia un evento bello, poi cominceranno le attività". "A quell'evento sarò presente - ha detto il ministro - perché penso che sia un altro passaggio significativo di questo processo di infrastrutturazione che passa non soltanto per la realizzazione di nuove infrastrutture ma per la rigenerazione di infrastrutture che hanno ormai una certa età, e che hanno bisogno di diventare sempre più contemporanee in termini di polifunzionalità, in termini di sostenibilità energetica, di accessibilità. È ancora una volta tocco questo tema per dare un senso ancora di più alle emozioni delle Paralimpiadi che hanno davvero un senso non soltanto per le medaglie o per lo spettacolo sportivo, direi anche per la rappresentazione umana, perché gli spunti, gli stimoli e anche il senso di responsabilità dopo aver visto le Paralimpiadi devono concretizzarsi nella progettualità infrastrutturale".