Genova: la Mezza Maratona passerà sulla Sopraelevata

La Mezza Maratona Internazionale di Genova si svolgerà domenica 14 aprile ed è stata inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale europea dello Sport. Giunta alla 20a edizione, "si corre lungo un percorso mozzafiato con partenza e arrivo al Porto Antico" è stato detto alla presentazione. Durante la gara gli atleti potranno ammirare i principali luoghi d'interesse della città, dall'Acquario a Boccadasse, con l'opportunità di correre lungo la Sopraelevata, riservata per un giorno ai soli podisti.

Le tappe principali del percorso saranno via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse, corso Italia, Sopraelevata e Porto Antico, per una lunghezza complessiva di 21 km e 97 metri, e un'altitudine massima di 41 metri. Partenza alle ore 9: il record da battere è di 1 ora, 2 minuti e 41 secondi, "staccato" nell'edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat. Tra le novità, la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona. Oltre alla "Mezza", il programma podistico della manifestazione prevede anche la Corrigenova di 13 km. Il tracciato si sovrappone a quello della mezza maratona, ma gli atleti in gara dovranno correre sulla Sopraelevata soltanto in direzione ponente. Partenza posticipata alle ore 9.15. Spazio anche alle famiglie grazie alla Family Run di 4 km che in questa edizione, per la prima volta, avrà una parte del percorso sulla Sopraelevata, con partenza da piazza Rossetti.

Organizzata dalla Podistica Peralto, presieduta da Mauro Semonella, la Mezza Maratona Internazionale di Genova ha il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Guardia Costiera Ausiliaria, Ports of Genoa e Sport e Salute. "La Mezza di Genova è entrata stabilmente nel cuore di genovesi e non solo, per la sua grande forza inclusiva derivata da un programma aperto a persone di ogni età e abilità - spiega Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e Turismo -. Correre o camminare per le vie della nostra città, a contatto con le sue eccellenze culturali e paesaggistiche, è un'ulteriore dimostrazione del connubio sport e turismo che, in questo 2024 con Genova Capitale europea dello Sport, si rafforza ulteriormente".