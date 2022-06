Genova, la GOG compie centodieci anni e riparte a settembre

di Anna Li Vigni

Quest'anno l'associazione concertistica compie centodieci anni. Un importante di concerti con la speranza di una ripresa serena della vita concertistica

Questa stagione di concerti ha un valore particolare che si aggiunge alla speranza di una ripresa

serena della vita concertistica, la Giovine Orchestra Genovese compie centodieci anni.

È davvero un momento importante e ricco di gioia.

Ci sono sempre legami che uniscono i programmi dei concerti offrendo sguardi su momenti

particolari nell’opera di grandi autori. Da segnalare i Concerti per violino o due violini di Vivaldi

nel programma de I Solisti Aquilani con Giuliano Carmignola, autentico e affermato maestro

dell’interpretazione della musica barocca italiana, da Vivaldi a Tartini.

La Passione secondo Matteo di Bach affidata a Luca Guglielmi, affermato studioso, organista e cembalista dedicato da anni a Bach. In occasione dei centocinquanta anni dalla nascita di Skrjabin una serata proporrà il capolavoro, ovvero Il poema dell’estasi, affiancato da altre opere importanti affidate a Massimiliano Damerini e Marco Rapetti.

Un altro confronto importante è connesso ai concerti di Filippo Gorini e di Emanuele Arciuli. I

programmi dei concerti sono riferiti alla forma delle Variazioni, affiancando Variazioni di

Beethoven, tra le quali brillano le Diabelli, alle Variazioni pianistiche sul tema di “El pueblo unido

jamás será vencido” del grande pianista e compositore statunitense Frederic Rzewsky.

Un momento intenso è costituito dai due concerti consecutivi dedicati ai grandi Quintetti per

pianoforte e archi; due straordinari virtuosi, differenziati dall’età ma uniti dalla grande profondità

interpretativa, i pianisti Dmitry Masleev e Elisso Virsaladze, propongono le stupende pagine di

Dvoràk, Brahms, Schumann e Šostakovič.

Un altro momento significativo è rappresentato dal programma costruito sulle relazioni tra la prosa e il sogno della musica nell’opera letteraria di

Marcel Proust svelando il coinvolgimento tra le pagine di Franck e Hahn nel concerto di Marco

Rizzi al violino e Andrea Lucchesini al pianoforte.

Naturalmente sono da segnalare tra i grandi pianisti i ritorni di Maria Pires, Denis Matsuev e quello consueto di Grigory Sokolov. Come da evidenziare le presenze di giovani artisti molto affermati nel mondo, i pianisti Bruce Liu, Conrad Tao, Vadym Kholodenko, cui si aggiungono il violoncellista Ettore Pagano e lo straordinario violinista Augustin Hadelich, ancora poco conosciuto in Italia.

Nei programmi cameristici emergono i bellissimi e programmi del Quartetto di Cremona, del

Quartetto Brodsky e del Jerusalem Quartet, quello del Trio Jean Paul e del Trio Montrose.

La presenza del Quartetto Brodsky si affianca per significato a quella del Quartetto Oistrakh,

essendo stati i due gruppi creati da straordinari violinisti, ormai purtroppo non più con noi, ma

stupendamente rappresentati dagli eredi attuali. Un altro accostamento unisce per interesse musicale i concerti del trio con Francesca Dego, Martin Owen e Alessandro Taverna a quello del clarinettista Pablo Barragán con il Trio Sitkovetsky. In entrambi i concerti grandi autori del novecento quali Messiaen e Ligeti si affiancheranno a Brahms, Schumann, Debussy e Ravel.

Altri momenti speciali sono dati dal concerto de Les Percussion de Strasbourg con un omaggio a

Xenakis in occasione del centenario della nascita e dal concerto d’apertura in collaborazione con la Fondazione Carlo Felice con la presentazione di opere di Giacomo Manzoni omaggiando il suo novantesimo compleanno.

Ecco il programma:

venerdì 30 settembre Orchestra Teatro Carlo Felice

Riccardo Minasi direttore

Giacomo Manzoni 90 anni

Mozart Te Deum

Manzoni Sonante (prima esecuzione assoluta)

Manzoni Sembianti

Strauss Aus Italien



lunedì 3 ottobre I Solisti Aquilani

Giuliano Carmignola violino

Daniele Orlando violino

Vivaldi Concerto in re maggiore RV 121 per archi e basso continuo

Concerto per violino in mi minore RV 281 Giuliano Carmignola violino

Concerto per 2 violini in la minore RV 523 Giuliano Carmignola e Daniele Orlando

Concerto in sol maggiore RV 149 per archi e basso continuo

Concerto per violino in re maggiore RV 232 Giuliano Carmignola violino

Bach Concerto per due violini in re minore BWV 1043

Giuliano Carmignola e Daniele Orlando violini



lunedì 17 ottobre Filippo Gorini pianoforte

Beethoven Sonata in do minore op. 111

Beethoven Variazioni in do maggiore su un valzer di

Diabelli op. 120



lunedì 31 ottobre Accademia Maghini Luca Guglielmi direttore

Bach Matthäus Passion BWV 244

lunedì 7 novembre Francesca Dego violino

Martin Owen corno

Alessandro Taverna pianoforte

Schumann Sonata per violino e pf. in la minore op. 105

Ligeti Trio “Homage to Brahms”

Messiaen Appel interstellaire per corno solo

Brahms Trio in mi bemolle maggiore op. 40

lunedì 14 novembre Emanuele Arciuli pianoforte

Beethoven 6 Variazioni in sol maggiore WoO 70

su “Nel cor più non mi sento”

da “La Molinara “ di Giovanni Paisiello

Beethoven 6 Variazioni in fa maggiore op. 34

Rzewsky 36 Variazioni pianistiche sul tema di

“El pueblo unido jamás será vencido”

lunedì 21 novembre Trio Montrose

David Baker Roots II: Boogie Woogie

Joan Tower Big Sky

Mieczyslaw Weinberg Trio in la minore op. 24

Mendelssohn Trio n. 2 in do minore op. 66

lunedì 5 dicembre Massimiliano Damerini pianoforte

Marco Rapetti pianoforte

Skrjabin Sonata in mi bemolle minore op. postuma

Marco Rapetti

Skrjabin Vers la flamme op. 72

Marco Rapetti

Skrjabin Poème-Nocturne op. 61

Massimiliano Damerini

Skrjabin Sonata n. 3 in fa diesis minore op. 23

Skrjabin Fantasia in la minore op. postuma

per due pianoforti

Skrjabin Il poema dell’estasi op. 54

trascrizione per due pianoforti di L. Konius

lunedì 12 dicembre Grigory Sokolov pianoforte

lunedì 19 dicembre Quartetto di Cremona

Prokof’ev Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 50

Golijov Tenebrae

Schönberg Quartetto n.1 in re minore op. 7

lunedì 16 gennaio Marco Rizzi violino

Andrea Lucchesini pianoforte

Debussy Sonata in sol minore per violino e pianoforte

Hahn Sonata in do maggiore per violino e pianoforte

Franck Sonata in la maggiore per violino e pianoforte

lunedì 23 gennaio Jerusalem Quartet Mendelssohn Quartetto in mi minore op. 44 n. 2

Webern Langsamer Satz

Čajkovskij Quartetto n. 1 in re maggiore op. 11

lunedì 30 gennaio Trio Jean Paul

Eckart Heiligers pianoforte

Ulf Schneider violino

Martin Löhr violoncello

Brahms Trio in do minore op.101

Rihm Fremde Szene 3

Schubert Trio in mi bemolle maggiore op.100

lunedì 6 febbraio Bruce Liu pianoforte

Chopin Rondo à la Mazur in fa maggiore op. 5

Ballade n. 2 in fa minore op. 38

Variazioni su “Là ci darem la mano” op. 2

Ravel Miroirs

Liszt Réminiscences de Don Juan S 418

lunedì 20 febbraio Ettore Pagano violoncello

Monica Cattarossi pianoforte

Castelnuovo-Tedesco Toccata op.83 per violoncello e pianoforte

Ligeti Sonata per violoncello solo

Kodály Sonata per violoncello solo op. 8

Prokof’ev Sonata in do maggiore op. 119

per violoncello e pianoforte

lunedì 27 febbraio Maria Pires

Schumann Carnevale di Vienna op. 26

Arabeske op. 18

Debussy Pour le piano

Schubert Sonata in si bemolle maggiore D 960

lunedì 6 marzo Cuarteto Latinoamericano

Dmitry Masleev pianoforte

Dvoràk Quintetto n. 2 in la maggiore op. 81

Brahms Quintetto in fa minore op. 34

lunedì 13 marzo Quartetto Oistrakh

Elisso Virsaladze pianoforte

Schumann Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44

Šostakovič Quintetto in sol minore op. 57

lunedì 20 marzo Conrad Tao pianoforte

Tao Improvisation

Bach Fantasia cromatica e fuga BWV 903

Eckardt Antennaria plantaginifolia

Pussytoes

Schumann Kinderszenen op. 15

Tao Keyed In

Ravel Gaspard de la nuit



lunedì 27 marzo Augustin Hadelich violino

Bach Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006

Perkinson Blue/s Forms

Ysaÿe Sonata n. 2 Obsession

Bach Partita n. 2 in re minore BWV 1004

lunedì 3 aprile Les Percussions de Strasbourg

sessantesimo compleanno e

centesimo anniversario della nascita di Iannis Xenakis

Xenakis Pléiades

lunedì 17 aprile Vadym Kholodenko pianoforte

Prokof’ev Quattro pezzi op. 32

Schubert Sonata in mi bemolle maggiore D 568

Drei Konzertstücke D 946

Prokof’ev Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83

lunedì 8 maggio Pablo Barragán clarinetto

Trio Sitkovetsky

Debussy Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte

Ravel Trio in la minore per pianoforte, violino e

violoncello

Messiaen Quatuor pour la fin du temps

lunedì 22 maggio Quartetto Brodsky

Bach Sonata per violino in sol minore

(arrangiata da Paul Cassidy)

Šostakovič Quartetto n. 3 in fa maggiore op. 73

Ravel Quartetto in fa maggiore

lunedì 29 maggio Denis Matsuev pianoforte

centodieci anni GOG

venerdì 30 settembre Orchestra Teatro Carlo Felice

Riccardo Minasi direttore

Giacomo Manzoni 90 anni

Mozart Te Deum

Manzoni Sonante (prima esecuzione assoluta)

Manzoni Sembianti

Strauss Aus Italien

lunedì 3 ottobre I Solisti Aquilani

Giuliano Carmignola violino

Daniele Orlando violino

Vivaldi Concerto in re maggiore RV 121 per archi e basso continuo

Concerto per violino in mi minore RV 281 Giuliano Carmignola violino

Concerto per 2 violini in la minore RV 523 Giuliano Carmignola e Daniele Orlando

Concerto in sol maggiore RV 149 per archi e basso continuo

Concerto per violino in re maggiore RV 232 Giuliano Carmignola violino

Bach Concerto per due violini in re minore BWV 1043

Giuliano Carmignola e Daniele Orlando violini

lunedì 17 ottobre Filippo Gorini pianoforte

Beethoven Sonata in do minore op. 111

Beethoven Variazioni in do maggiore su un valzer di

Diabelli op. 120

lunedì 31 ottobre Accademia Maghini

Luca Guglielmi direttore

Bach Matthäus Passion BWV 244

lunedì 7 novembre Francesca Dego violino

Martin Owen corno

Alessandro Taverna pianoforte

Schumann Sonata per violino e pf. in la minore op. 105

Ligeti Trio “Homage to Brahms”

Messiaen Appel interstellaire per corno solo

Brahms Trio in mi bemolle maggiore op. 40

lunedì 14 novembre Emanuele Arciuli pianoforte

Beethoven 6 Variazioni in sol maggiore WoO 70

su “Nel cor più non mi sento”

da “La Molinara “ di Giovanni Paisiello

Beethoven 6 Variazioni in fa maggiore op. 34

Rzewsky 36 Variazioni pianistiche sul tema di

“El pueblo unido jamás será vencido”

lunedì 21 novembre Trio Montrose

David Baker Roots II: Boogie Woogie

Joan Tower Big Sky

Mieczyslaw Weinberg Trio in la minore op. 24

Mendelssohn Trio n. 2 in do minore op. 66

lunedì 5 dicembre Massimiliano Damerini pianoforte

Marco Rapetti pianoforte

Skrjabin Sonata in mi bemolle minore op. postuma

Marco Rapetti

Skrjabin Vers la flamme op. 72

Marco Rapetti

Skrjabin Poème-Nocturne op. 61

Massimiliano Damerini

Skrjabin Sonata n. 3 in fa diesis minore op. 23

Skrjabin Fantasia in la minore op. postuma

per due pianoforti

Skrjabin Il poema dell’estasi op. 54

trascrizione per due pianoforti di L. Konius

lunedì 12 dicembre Grigory Sokolov pianoforte

lunedì 19 dicembre Quartetto di Cremona

Prokof’ev Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 50

Golijov Tenebrae

Schönberg Quartetto n.1 in re minore op. 7

lunedì 16 gennaio Marco Rizzi violino

Andrea Lucchesini pianoforte

Debussy Sonata in sol minore per violino e pianoforte

Hahn Sonata in do maggiore per violino e pianoforte

Franck Sonata in la maggiore per violino e pianoforte

lunedì 23 gennaio Jerusalem Quartet

Mendelssohn Quartetto in mi minore op. 44 n. 2

Webern Langsamer Satz

Čajkovskij Quartetto n. 1 in re maggiore op. 11

lunedì 30 gennaio Trio Jean Paul

Eckart Heiligers pianoforte

Ulf Schneider violino

Martin Löhr violoncello

Brahms Trio in do minore op.101

Rihm Fremde Szene 3

Schubert Trio in mi bemolle maggiore op.100

lunedì 6 febbraio Bruce Liu pianoforte

Chopin Rondo à la Mazur in fa maggiore op. 5

Ballade n. 2 in fa minore op. 38

Variazioni su “Là ci darem la mano” op. 2

Ravel Miroirs

Liszt Réminiscences de Don Juan S 418

lunedì 20 febbraio Ettore Pagano violoncello

Monica Cattarossi pianoforte

Castelnuovo-Tedesco Toccata op.83

per violoncello e pianoforte

Ligeti Sonata per violoncello solo

Kodály Sonata per violoncello solo op. 8

Prokof’ev Sonata in do maggiore op. 119

per violoncello e pianoforte

lunedì 27 febbraio Maria Pires

Schumann Carnevale di Vienna op. 26

Arabeske op. 18

Debussy Pour le piano

Schubert Sonata in si bemolle maggiore D 960

lunedì 6 marzo Cuarteto Latinoamericano

Dmitry Masleev pianoforte

Dvoràk Quintetto n. 2 in la maggiore op. 81

Brahms Quintetto in fa minore op. 34

lunedì 13 marzo Quartetto Oistrakh

Elisso Virsaladze pianoforte

Schumann Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44

Šostakovič Quintetto in sol minore op. 57

lunedì 20 marzo Conrad Tao pianoforte

Tao Improvisation

Bach Fantasia cromatica e fuga BWV 903

Eckardt Antennaria plantaginifolia

Pussytoes

Schumann Kinderszenen op. 15

Tao Keyed In

Ravel Gaspard de la nuit

lunedì 27 marzo Augustin Hadelich violino

Bach Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006

Perkinson Blue/s Forms

Ysaÿe Sonata n. 2 Obsession

Bach Partita n. 2 in re minore BWV 1004

lunedì 3 aprile Les Percussions de Strasbourg

sessantesimo compleanno e

centesimo anniversario della nascita di Iannis Xenakis

Xenakis Pléiades

lunedì 17 aprile Vadym Kholodenko pianoforte

Prokof’ev Quattro pezzi op. 32

Schubert Sonata in mi bemolle maggiore D 568

Drei Konzertstücke D 946

Prokof’ev Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83

lunedì 8 maggio Pablo Barragán clarinetto

Trio Sitkovetsky

Debussy Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte

Ravel Trio in la minore per pianoforte, violino e

violoncello

Messiaen Quatuor pour la fin du temps

lunedì 22 maggio Quartetto Brodsky

Bach Sonata per violino in sol minore

(arrangiata da Paul Cassidy)

Šostakovič Quartetto n. 3 in fa maggiore op. 73

Ravel Quartetto in fa maggiore

lunedì 29 maggio Denis Matsuev pianoforte