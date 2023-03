Genova, la giornata della donna si allunga per tutto marzo: 34 appuntamenti tra spettacoli, convegni e panchine rosse

Le donne protagoniste delle lotte per i diritti nel mondo e le donne rimaste nella storia della città della Lanterna saranno al centro del calendario di eventi organizzata dal 4 al 26 marzo a Genova in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Una serie di incontri e riflessioni attorno all'8 marzo presentata questa mattina a Palazzo Tursi, 34 appuntamenti, organizzati dal comune di Genova e dai municipi in collaborazione con le biblioteche civiche, i centri polisportivi, le proloco, le compagnie teatrali, le associazioni culturali e i centri antiviolenza del territorio. Dall'incontro 'Donne e lavoro, dialoghi sul futuro' in programma l'8 marzo nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a partire dalle 17, allo spettacolo teatrale dedicato a Teresa Mattei e alla Costituzione, agli incontri sulla 'Normativa internazionale sulla tutela delle donne', fino all'inaugurazione di una panchina rossa dedicata alle donne iraniane, una conferenza sulle 'Donne del Ponente nella storia' e una sulle 'Donne nella toponomastica delle vie del Municipio Levante'. E poi ancora spettacoli teatrali tra cui 'Fantaghirò, fiaba per bambini in cui una principessa salva il suo regno' e 'Donna Odissea: l'Odissea vista dalle donne', spettacoli di danza, un focus sulla violenza di genere, il trofeo 'Piccole donne', mostre fotografiche e numerose presentazioni di libri.

"La giornata internazionale dei diritti della donna non ha lo scopo di festeggiare le donne, ma di favorire una riflessione sul tema della parità di genere. - sottolinea l'assessore comunale alle pari opportunità Francesca Corso -. Il percorso storico di questa ricorrenza fu caratterizzato dalle manifestazioni operaie, dalle battaglie politiche per il voto alle donne, da rivendicazioni e scioperi per i propri diritti. Oggi la parità è sancita costituzionalmente, ma sappiamo di essere ancora lontane da una piena parità di sostanza".