Genova, la giornalista Francesca Mannocchi premiata con il Book Prize a Palazzo Ducale

Oggi a Genova è stata premiata la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi che ha vinto il Book Prize, il nuovo riconoscimento istituito da Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, per premiare una personalità che abbia saputo raccontare storie straordinarie. La Mannocchi ha vinto per la sua capacità di schierarsi in prima linea, raccontare i conflitti, gli estremismi, e le fragilità del mondo con grande consapevolezza ed empatia. La giornalista e scrittrice ha già ricevuto numerosi premi per la sua carriera, come il Premio Franco Giustolosi "Giustizia e Verità", il Premiolino e anche il Premio Ischia internazionale del giornalismo.

Durante la premiazione, la giornalista ha anche parlato di quanto accaduto questa mattina sulla striscia di Gaza, con l'attacco di Hamas all'Israele dove si sono contati 40 morti e 740 feriti, oltre a diversi ostaggi, ponendo l'attenzione sulla gravità della situazione ma anche sul problema relativo ai giovani di 15 anni cresciuti nell'odio. La Mannocchi sostiene che con i giusti aiuti quei ragazzi sarebbero potuti crescere in modo sano, senza arrivare a farsi esplodere per via dell'odio.

Inoltre ha posto l'attenzione sull'importanza di comunicare questi eventi anche ai più giovani che non leggono i giornali ma si informano sui social. Secondo la giornalista, usare i social come TikTok e Instagram per comunicare anche eventi catastrofici è possibile e andrebbe fatto. "Non bisogna discriminare i giovani perché non leggono la carta stampata e ritenerli capre per questo, cerchiamo noi di comunicare con loro nel modo giusto. Altrimenti si crea un divario generazionale che mette in difficoltà entrambe le generazioni".