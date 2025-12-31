Genova, la Darsena cambia faccia

La Darsena di Genova è un’area al centro dell’attenzione per alcune criticità legate alla sicurezza, ma anche protagonista di un importante progetto di riqualificazione urbana.

In collegamento dalla Darsena abbiamo Andrea Visentin, assessore municipio centro est, che presenta il piano approvato dal Comune di Genova, finanziato con circa 4,5 milioni di euro di fondi MetroPlus.

Il progetto prevede la rimozione della vecchia passerella e la realizzazione di nuove alberature, un’area giochi per bambini a servizio delle famiglie e dell’asilo presente nella zona, oltre a un nuovo sistema di illuminazione, pensato anche per migliorare la sicurezza. L’obiettivo è rendere l’area più vissuta e frequentata, creando nuovi flussi di cittadini e turisti sia di giorno sia di sera.

Accanto agli interventi strutturali, viene riconosciuta l’esistenza di problematiche sociali e di sicurezza segnalate dai residenti, in particolare legate allo spaccio e al degrado. Il Municipio Centro-Est, insieme alla Giunta comunale, sta lavorando per affrontare la situazione attraverso un tavolo sulla sicurezza, previsto già per la fine di gennaio, coinvolgendo istituzioni, forze dell’ordine, università, commercianti e realtà del territorio.

La riqualificazione urbana viene presentata come uno strumento per favorire anche una riqualificazione sociale, affiancata da maggiore illuminazione, videosorveglianza e presidio del territorio. L’auspicio è che il 2026 segni l’inizio di un percorso positivo per la Darsena e, più in generale, per il centro storico, grazie alla collaborazione tra amministrazione, cittadini e associazioni.

