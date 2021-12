Genova, la Croce Bianca: "Al Galliera mancano letti, pazienti in attesa per ore"

di Matteo Angeli

Il presidente Carrubba:"Situazione non più tollerabile. I nostri volontari bloccati per ore perché i malati devono stare sulle nostre barelle.

All'ospedale Galliera di Genova mancano i letti. Lo urla a gran voce il Presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba: “Stamattina ci tocca lanciare l’ennesimo (e speriamo, almeno stavolta, non inascoltato) ‘grido di dolore’: da stanotte alle 00:30, infatti, un nostro equipaggio di 3 soccorritori è letteralmente bloccato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera a causa della mancanza di lettini che costringe il paziente ad essere mantenuto sulla nostra barella, per di più in codice giallo, quello di media gravità la cui trattazione dovrebbe avvenire, secondo le nuove linee, entro 15 minuti".

Un problema che coinvolge i pazienti ma anche i tanti operatori delle pubbliche assistenze. "Questa situazione, per la quale non si può parlare certo di emergenza considerato che permane da anni e anni, pone in grave difficoltà non solo la nostra Pubblica Assistenza ma anche tutte le altre: i volontari del turno notturno (che avevano dato disponibilità dalle 20.30 alle 07.30) devono recarsi al lavoro, peraltro dopo un’intera notte in bianco; a loro e ai dipendenti va inviato il cambio e il mezzo resta fermo, venendo così sottratto all’emergenza territoriale e ai trasporti sanitari ordinari. Il tutto, naturalmente, con un estremo disagio anche per la nostra centrale operativa che deve riorganizzare completamente la turnistica.”