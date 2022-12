Genova, la comunità di Sant'Egidio organizza 20 pranzi per un Natale solidale

Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio si attiva per organizzare un Natale felice anche per i meno fortunati. I ragazzi dell'associazione organizzano 20 pranzi natalizi a Genova a cui saranno invitate circa 5000 persone, in modo da non far sentire nessuno da solo per il giorno di Natale.

Il 17 dicembre si è tenuto uno dei pranzi solidali organizzati da Sant'Egidio, che ha coinvolto numerosi anziani che hanno condiviso un momento di convivialità con persone di diverse generazioni.

Per dare il proprio contributo basta recarsi in piazza De Ferrari fino al 24 dicembre, dove i ragazzi della casetta raccolgono regali di Natale ed offerte per organizzare le varie feste, oppure all'interno della chiesa di piazza dell'Annunziata. Tutte le informazioni su www.santegidioliguria.org