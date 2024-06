Genova, La "1000 Miglia" transiterà a Genova per la prima volta nella sua storia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La "1000 Miglia", conosciuta come la "Corsa più bella del mondo", transiterà a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, per la prima volta nella sua storia quasi centenaria.

Il capoluogo ligure ospiterà il primo pranzo in gara durante la seconda tappa della rievocazione storica della storica corsa automobilistica, che da Torino si dirigerà a Viareggio.

Le prime auto ad arrivare in città saranno le 118 Ferrari del Tribute 1000 Miglia. La prima vettura della Casa di Maranello farà capolino per le 11.30 e, una volta effettuato il Controllo Timbro, il convoglio proseguirà in direzione di Rapallo. Gli equipaggi delle auto storiche avranno il Controllo Orario alle ore 13.15, quindi la sosta al Porto Antico.





Le auto raggiungeranno Genova attraverso l'Aurelia. Dopo a svolta in piazza Savio gli equipaggi proseguiranno su Via Guido Rossa, Lungomare Canepa, Ponte Elicoidale e Sopraelevata Aldo Moro. Uscendo dall'Aurelia, le macchine passeranno da piazza Cavour, via alla Calata Marinetta e via alla Calata Mandraccio, per continuare su via Magazzini del Cotone.

Gli equipaggi affiancheranno il mare su Calata Molo Vecchio per arrivare nell'area del Centro Congressi del Porto Antico, qui sosta per il pranzo e attività di Controllo Orario.

Dopo, da piazza Cavour le auto percorreranno corso Quadrio, corso A. Saffi, via Diaz, Galleria Colombo, piazza de Ferrari e via XX Settembre per poi svoltare in piazza della Vittoria, dove si svolgerà il Controllo Timbro. Quindi il serpentone prenderà via Luigi Cadorna e, attraversando via Invrea, raggiungerà piazza Alimonda: dopo aver percorso via Odessa, le auto imboccheranno prima corso Gastaldi e poi corso Europa, continuando in direzione La Spezia.

Gli appassionati potranno vedere da vicino i bolidi della 1000 Miglia in piazza della Vittoria, dove dalle 11.15 alle 12.30 sosteranno le 118 Ferrari Moderne e, dalle 13.15 alle 15.00, le 420 auto storiche.

Oltre al convoglio dei circa 420 esemplari unici prodotti dal 1927 al 1957 e alle 118 Ferrari, ci saranno le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green (che anticiperanno le storiche) e le Supercar e Hypercar moderne della 1000 Miglia Experience. Sarà presente anche l'auto a guida autonoma del Politecnico di Milano, del Progetto 1000 Miglia

Autonomous Drive.