Genova, l'Isola delle Chiatte al Porto Antico riapre parzialmente al pubblico: agibili quattro imbarcazioni su sei

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'Isola delle Chiatte torna al suo posto, ma lo fa part time in attesa delle ultime lavorazioni (i pavimenti sono stati lavati, ma non trattati e gli ultimi step riguarderanno anche questo aspetto). Le imbarcazioni, che lo scorso settembre erano state staccate per permettere il restyling all'Ente Bacini 1, hanno fatto la loro apparizione in via al Mare Fabrizio De Andre, permettendo ai cittadini genovesi di "riappropriarsi" del luogo magico e suggestivo sull'acqua che è tanto mancato in questi tre mesi. Oggi pomeriggio, infatti, l'Isola è stata riaperta al pubblico, che quindi potrà godere del dondolìo con vista Lanterna per tutte le feste. Poi, dopo l'Epifania, una nuova chiusura fino alla metà di gennaio, periodo in cui è previsto la totale apertura dell'Isola e le sue 7 sorelle. Al momento l'accesso è limitato a quattro chiatte su sei (considerando che una non è, come noto, calpestabile) e quindi i visitatori dovranno sostare nella zona centrale e laterale. Questo perchè le ultime due sono ancora soggette a lavori di falegnameria e sistemazione. Il restyling ha riguardato soprattutto la struttura di carpenteria, con un metodo di pitturazione completamente nuovo volto a garantire la conservazione per lungo tempo senza aver bisogno di altra manutenzione.