Genova, incontro con Francesca Albanese spostato ai Luzzati: confermato il 7 ottobre. Cavo (NM): "Il problema è la data, non la sede"

Cambio di location per l’atteso incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi. L’evento, previsto per martedì 7 ottobre alle ore 20, non si terrà più a Palazzo Ducale, come inizialmente annunciato, ma sarà ospitato all’aperto presso i Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico.

Lo comunicano gli organizzatori di Defence for Children, esprimendo «rammarico per il cambiamento dell’ultimo minuto, indipendente dalla loro volontà», e ringraziando il Comune di Genova, la Fondazione Palazzo Ducale e lo staff dei Giardini Luzzati «per la disponibilità e la collaborazione nei tempi brevissimi richiesti».

L’appuntamento resta gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti, con la conferma del format dell’intervista pubblica, che sarà condotta dal giornalista Matteo Macor. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sui canali di Good Morning Genova e sulla pagina YouTube di Defence for Children.

Un evento al centro delle polemiche politiche - La partecipazione della sindaca Silvia Salis è stata confermata, nonostante le polemiche sollevate nelle ultime ore. La deputata e capogruppo comunale di Noi Moderati, Ilaria Cavo, ha criticato la scelta della data, chiedendo alla prima cittadina di intervenire per lo spostamento dell’incontro. Il 7 ottobre ricorre infatti l’anniversario dell’attacco ai kibbutz israeliani da parte di Hamas, avvenuto nel 2023. Infatti neanche il cambiamento di sede basta a neutralizzare le perplessità della coordinatrice nazionale di NM: "Insisto. Lo spostamento, ora deciso, dell'evento con Francesca Albanese da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati non cambia la sostanza del problema e non lo risolve. È una decisione pilatesca. Il problema non è solo il luogo ma soprattutto la data scelta per il dibattito: il 7 ottobre, l'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas al Kibbutz e la strage di israeliani, e questa coincidenza non è accettabile. Per questo ribadiamo alla sindaca Silvia Salis e alla sua giunta che si deve individuare un'altra data, ascoltando anche la comunità ebraica, altrimenti questo spostamento ai Giardini Luzzati, peraltro dedicati a una eccellenza della cultura genovese di origine ebraica, rischia di diventare un'ulteriore provocazione. Nella stessa giornata è previsto anche un incontro di Albanese in un rettorato occupato: da parte della sindaca, che rappresenta tutti, occorre un segnale chiaro, per evitare che si alzino i toni in un momento delicato. Un segnale che non puo' essere rinviato".

Gli organizzatori, tuttavia, non hanno modificato il calendario dell’evento, sottolineando il carattere pubblico e civile del confronto. La nuova sede ai Giardini Luzzati, spazio culturale indipendente della città, garantirà comunque lo svolgimento dell’incontro in un contesto aperto e partecipativo.

Ma il trasferimento non basta a Francesco Maresca, consigliere comunale FdI: “Gravissima la scelta di autorizzare l’intervento di Francesca Albanese ai Giardini Luzzati il 7 ottobre. Una mancanza di rispetto verso le vittime di Hamas e la comunità ebraica. Quando ero assessore, non avrei mai autorizzato l’intervento di Francesca Albanese ai Giardini Luzzati. Consentirle di partecipare proprio il 7 ottobre è una decisione gravissima. In quella data, un anno fa, Hamas compiva uno dei massacri più atroci della storia recente, uccidendo migliaia di persone innocenti solo perché israeliane. Scegliere di dare spazio, in quel giorno simbolico, a chi ha espresso posizioni ambigue o divisive sul conflitto israelo-palestinese rappresenta una mancanza di rispetto verso la memoria delle vittime e verso la comunità ebraica. È una scelta vergognosa, che alimenta un clima di antisemitismo e intolleranza, invece di favorire dialogo e consapevolezza. Genova è una città libera, democratica e solidale: le sue istituzioni dovrebbero essere le prime a difendere questi valori, non a metterli in discussione".

Analoghe perplessità provengono dal gruppo regionale della Lega: "Bene che Palazzo Ducale, luogo di cultura e sapere per tutti, non sia megafono di ‘fake news’ dei ProPal di sinistra. Come giustamente indicato dalla Comunità ebraica genovese e dall’ex candidato sindaco del Pd Ariel dello Strologo, la presenza di Francesca Albanese a un evento in programma proprio domani, anniversario della strage dei terroristi palestinesi di Hamas, sarebbe stata a dir poco inopportuna e in ogni caso va stigmatizzata con grande fermezza. Non si può parlare bene o ‘dimenticarsi’ del 7 ottobre 2023, ma bisogna esprimere condanna. In particolare, tra le altre cose, la relatrice dell’Onu pro palestinesi, che veicola idee antisemite, ha anche contribuito alla diffusione di ‘fake news’ sulla vendita di armi a Israele da parte di Leonardo, quando perfino l’amministratore delegato ed ex ministro Roberto Cingolani ha ben spiegato che l’azienda non le vende più da quando si è iniziato il conflitto. Inoltre, alcuni giorni fa, ha duramente criticato e umiliato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari perché ha correttamente ribadito che la liberazione degli ostaggi è condizione necessaria per avviare il processo di pace. Spiace poi constatare che all’evento, spostato da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati, partecipi Anpi, organizzazione scesa ieri in piazza insieme a coloro che hanno esposto il vergognoso e inaccettabile striscione: “7 ottobre, giornata della Resistenza palestinese”. Pertanto, se il sindaco di Genova Silvia Salis è davvero schierata per la pace e la non violenza allora eviti di partecipare all’incontro con Francesca Albanese perché è divisivo e non è a favore della pace, che si sta per avvicinare soltanto grazie al grande impegno e proficuo lavoro del presidente Usa Donald Trump. Se però deciderà di non rinunciare, chiediamo a Salis di avere il coraggio di ribadire in faccia alla relatrice dell’Onu che l’immediata liberazione degli ostaggi è condizione necessaria per avviare il processo di pace e che la Città di Genova è amica anche del popolo israeliano, attaccato dai terroristi palestinesi di Hamas e da anni in prima linea per difendere la democrazia in Medio Oriente”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, il capogruppo regionale Sara Foscolo e il presidente della III commissione regionale Attività produttive Armando Biasi (Lega).

