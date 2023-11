Genova, l'autrice Christine Dunne riceve il premio Rapallo Bper Banca 2023

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Una buona madre" è il titolo del libro vincitore del Premio Rapallo Bper Banca 2023, l'autrice è l'irlandese Catherine Dunne che è stata scelta fra una selezione di scrittrici provenienti da 27 paesi dell'Unione Europea, che tra ottobre 2022 e agosto 2023 hanno pubblicato un'opera di narrativa. La giuria che ha decretato la vincitrice è composta da scrittori, giornalisti e critici: Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (coordinatrice) e "

"Mi sento onorata di essere qui per ricevere questo premio, per me e' stato inaspettato. Lo dedico in particolare ai miei lettori che vivono in Italia. E' eccitante tornare a Genova, sfortunatamente si tratta di una visita breve pero' è stato entusiasmante ritornare in questa città: il piano pero' è di tornarci in futuro e fare un giro delle sue vie." - ha detto l'autrice Dunne

Nell'opera si intrecciano esistenze sfortunate e differenti, in cui vengono svelate col tempo le storie di ognuna delle sue protagoniste. Vengono messi in luce modi e aspetti diversissimi dell'essere madre, insieme ai trascorsi storici di un Paese cattolico come l'Irlanda.