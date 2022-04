Genova, l'arrivo del coro ucraino "Veryovka": due concerti benefici il 25 e il 27 aprile

di Marco Innocenti

Ad accoglierli l'assessore Ilaria Cavo: "E' importante che la vostra musica e la vostra cultura continui a vivere"

Sono stati accolti dall'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo e da una rappresentanza della comunità ucraina di Genova. Sono gli artisti del coro nazionale ucraino "Veryovka" che, poco dopo le 11 di oggi, è arrivato a Genova dove si esibirà domani, 25 aprile, e poi anche mercoledì 27 aprile al teatro Carlo Felice per un concerto benefico.

"E' stato un lungo viaggio - ha detto il direttore del coro appena sceso dal pullman, accolto in Liguria dall'assessore Cavo - Speriamo di non deludervi e di far felice tutta la cittadinanza che vorrà venirci ad ascoltare. La musica italiana e quella ucraina si assomigliano, così come la pronuncia delle nostre due lingue, che sono entrambe molto melodiche".

"Benvenuti in Liguria e benvenuti a Genova - il saluto dell'assessore Cavo - E' importante che la vostra musica e la vostra cultura continui a vivere. Siamo certi che non ci deluderete e non vediamo l'ora di assistere al vostro concerto".