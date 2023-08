Genova ko per il temporale: sottopassi chiusi, vie come fiumi, treni fermi, funicolari chiuse. Statale 45 interrotta. Dalle 8 Telenord in diretta

Il temporale abbattutosi su Genova a metà della serata ha provocato allagamenti e disagi viabilistici, con la chiusura di alcuni tratti stradali. Secondo il Comune sono caduti 80 millimetri di pioggia in un’ora. Chiusa la statale 45 della Val Trebbia per caduta alberi. Molte le telefonate pervenute al centralino dei vigili del fuoco per richieste di intervento o segnalazione di allagamenti.

San Teodoro, Lagaccio, Castelletto e Sampierdarena sono le zone più colpite dagli allagamenti. Sono stati chiusi i sottopassi di Brin a Certosa, di via Milano e di Staglieno, perché allagati. Si sono verificati allagamenti anche in piazzale Parenzo e in via Canevari in bassa Val Bisagno, in via San Giovanni d’Acri a Cornigliano, in via Orefici nel centro storico trasformata in un vero e proprio corso d’acqua partito da Fontane Marose attraverso via Luccoli, alla scalinata di via Robino e in via D’Albertis. Si è allagato anche l'atrio della stazione Principe.

Chiusura anticipata anche per le funicolari di Sant’Anna e Zecca-Righi.



Si sono verificati disservizi anche all’erogazione dell’energia elettrica, sia nella zona tra via XX Settembre e la Foce, sia in Circonvallazione a Monte, con i semafori in tilt.

Sulla linea ferroviaria Milano-Genova, in tarda serata sono stati fermati tre convogli, due ad Arquata Scrivia e uno a Serravalle Scrivia, per un guasto alla linea. I treni sono ripartiti attorno alle 23, una volta posto rimedio all’inconveniente.

L’allerta arancione è stata prolungata fino alle ore 15 di lunedì 28 agosto su tutta la Liguria, poi dalle 15 alle 20 l'allerta verrà declassata a gialla. Telenord sarà in diretta a partire dalle 8 sul canale 11 del DT e in streaming, con costanti aggiornamenti sul sito www.telenord.it e su Facebook, Instagram e Twitter.