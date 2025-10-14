Genova Jeans Week, il Comune cancella l'evento. Montanari: “Evento insostenibile e privo di credibilità”

La Genova Jeans Week non tornerà. A dirlo senza mezzi termini è l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, che in consiglio comunale ha risposto a un’interrogazione presentata dalla consigliera Anna Orlando, ex curatrice della manifestazione. Il motivo? Una gestione definita “fuori da ogni criterio di sostenibilità”, con spese complessive che in due anni hanno superato 1,5 milioni di euro.

La manifestazione, nata con l’obiettivo di legare Genova alle origini storiche del tessuto denim, aveva ricevuto critiche crescenti per l’elevato investimento pubblico e per l’effettivo ritorno in termini culturali e turistici. Orlando, difendendo l’iniziativa, ha parlato di un “grande successo”, portando a esempio il raddoppio dei visitatori al Museo Diocesano durante la settimana dell’evento. Nella sua interrogazione ha chiesto se l’amministrazione intenda valorizzare le opere donate dagli artisti coinvolti e proseguire con eventi collegati.

Montanari ha chiarito che le opere entrate nelle collezioni civiche “verranno tutelate dal punto di vista conservativo, conoscitivo e divulgativo”, ma ha bocciato senza appello l’esperienza Genova Jeans Week: “Non sono attualmente previste attività su queste tematiche in ragione di squilibri, risultati in una enorme perdita di credibilità del format e del brand”.

L’assessore ha dunque escluso una nuova edizione nel 2025 o in futuro, sottolineando che la manifestazione non ha prodotto ricadute tali da giustificarne i costi. Una chiusura netta, che segna la fine di un progetto ambizioso ma, secondo la giunta, troppo fragile nelle sue fondamenta.

