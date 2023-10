Genova Jeans, venerdì 6 aperitivo ai Truogoli di Santa Brigida

Aperitivo rigorosamente in Jeans, venerdì 6 ottobre alle 17,30 ai Truogoli di Santa Brigida. Nella cornice di uno dei luoghi più caratteristici del nostro centro storico, nel cuore del ‘jeans district’ si potrà gustare un aperitivo presso uno dei locali della zona al ritmo di musica dei DJ Pierka di Oversize e DJ Franco di Codewar.



“Quella di GenovaJeans è stata l'occasione per Federmoda Confcommercio Genova e il CIV Balbi Principe di mettere in atto una strategia di marketing commerciale creando una sinergia pubblico/privato che porta sempre a buoni risultati per tutta la città - afferma Manuela Carena, Presidente Federmoda Confcommercio Genova - Abbiamo organizzato un evento che contemporaneamente costituisce un contenuto di qualità per GenovaJeans e il Comune, anima il territorio del CIV e dà visibilità ai negozi di abbigliamento Federmoda che hanno aderito all'iniziativa con sconti e omaggi riservati a chi andrà in questi giorni ad acquistare un capo di jeans, come richiesto dal dress code della serata. Questo è esattamente quello che dovrebbe succedere sempre e per cui come Associazione ci impegneremo ancora di più a fare nel prossimo futuro. Ci teniamo anche a ringraziare i ragazzi di Oversize per l'energia e la professionalità dimostrata in queste settimane".





“Confermo che dietro a questa iniziativa c’è stato innanzitutto un bel lavoro di squadra che vince sempre - le fa eco Manuela Occhi, Presidente CIV Balbi Principe, le vie della storia e Vice Presidente Federmoda Confcommercio Genova - il Civ Balbi si è messo al servizio del Comune e della Camera di Commercio ed insieme a Federmoda Confcommercio Genova ha creato un evento attrattivo e giovane arricchendo il programma di Genova Jeans e portando un po’ di sano divertimento nel quartiere di Prè”.





“La partecipazione attiva ed entusiastica del territorio, quello specifico che ogni giorno dell’anno anima il centro storico e questa particolare area che ci piace battezzare come ‘distretto del jeans’, è per noi fondamentale – dichiara la curatrice di GenovaJeans Anna Orlando – ed è di per sé un risultato importante anche prima dell’avvio di questa quattro giorni in cui la città si veste di jeans. Siamo grati a tutti coloro che con piccole o grandi iniziative contribuiscono con un supporto che è indispensabile alla riuscita del progetto, al cui centro sta proprio la volontà di attivare sinergie vitali in quest’area”.





Aperitivo in Jeans, realizzato con il supporto del Comune di Genova, si colloca perfettamente all’interno della cornice dell’evento GenovaJeans e coinvolge alcuni negozi (Atrio Nervi, Oliva Abbigliamento, Olmeda Genova, Aeffe Boutique Genova, Lully, Giglio Bagnara, Lucarda Abbigliamento, Tipinifini, Barbara Sellan, Drugstore Jeans) che hanno voluto aderire all’iniziativa proponendo sconti e gadgets per chi acquisterà un capo o un accessorio di Jeans per partecipare all’aperitivo serale. L'evento è organizzato da CIV Balbi Principe, Federmoda Confcommercio Genova e Oversize, in collaborazione con il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova organizzano "L'aperitivo in Jeans" con djs del gruppo Oversize.