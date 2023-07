Genova Jeans si presenta con testimonial d'eccezione e foto creative

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova Jeans, la kermesse voluta dal Comune di Genova per sancire il legame tra la tela e la città, torna per la seconda edizione dal 5 all'8 ottobre. Questa mattina è stata presentata la campagna di comunicazione, che partirà in questi giorni, e che ha l'obiettivo di coinvolgere genovesi e non solo in quello che gli organizzatori pensano come evento "culturale, intergenerazionale, creativo e innovatore".

La campagna è stata illustrata da Anna Orlando, storica dell'arte e curatrice della kermesse, da Manuela Arata, ideatrice di Genova Jeans e dal vicesindaco Pietro Piciocchi.

Non sono mancati i saluti delle donne genovesi di successo chiamate a fare da testimonial per l'iniziativa: l'attrice Alice Arcuri, la giornalista sportiva Giorgia Cenni e le voci radiofoniche Marina Minetti e Valeria Oliveri. Saranno le immagini a farla da padrone: cinque soggetti frutto della creatività dell'artista fotografo genovese Fabio Accorrà, con la grafica di Giordano Panini, saranno declinate sui manifesti della campagna.

"Si avvicina l'appuntamento di ottobre e vogliamo accompagnarlo con un percorso che ci aiuti a divulgare i valori di questo progetto che coinvolge tanti ambiti dalla creatività all'innovazione e alla cultura per creare un nuovo brand della città" ha dichiarato il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. "Stiamo mettendo a punto il programma definitivo su due asset fondamentali: l'appuntamento con gli operatori della settore moda - aggiunge Anna Orlando - e gli appuntamenti di edutainment per parlare di sostenibilità e di rigenerazione urbana. Le immagini scelte per la campagna GenovaJeans diventeranno una vera e propria installazione artistica: nella 'via del jeans' le serrande saranno dipinte di blu, a queste si alterneranno le serrande degli esercizi commerciali chiusi, che ospiteranno le coloratissime fotografie di Accorrà.