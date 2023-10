Genova, incidenti stradali: vittime in aumento, città tra le più a rischio

Il Comune di Genova, secondo i dati Istat 2022 rilasciati nei giorni scorsi, risulta essere quello con il tasso più alto d'incidenti stradali in Italia. Gli incidenti coinvolgono soprattutto scooter, biciclette e monopattini. Sono stati 156 gli episodi nel 2022. Tra i grandi Comuni italiani Genova spicca con 69 incidenti ogni 10 mila abitanti, a seguire Milano con 58, Roma con 48 e Torino con 34. Nonostante l'alto tasso d'incidenti mortali però, Genova ha una mortalità più bassa rispetto al resto d'Italia, meno di una vittima su 100 incidenti.

In provincia sono 30 contro i 25 del 2021 e i 33 nel 2019. Nella città di Genova 16 morti nel 2022 contro 14 del 2021 (23 nel 2019). L’Aci ha poi sottolineato che la guida distratta è la prima causa in assoluto d'incidenti a Genova (41% gli incidenti a causa di guida distratta contro il 23% causato dalla velocità).

Inoltre i dati Istat pongono l'attenzione anche sugli incidenti che coinvolgono le biciclette negli incidenti stradali, si tratta di 156 nel 2022. Se consideriamo poi che l'utilizzo delle bici in città è in forte aumento parliamo di un 20-25% in più rispetto all'anno precedente, e quindi c'è da preoccuparsi.

Martedì in consiglio regionale si è anche parlato del costo che rappresentano questi incidenti per il sistema sanitario. Nel 2022 gli incidenti stradali in Liguria sono costati 7 milioni e mezzo di euro al sistema sanitario. Riassumendo, i dati indicano che siamo ben lontani dagli obiettivi imposti dalla direttive europee che chiedevano la diminuzione del 50% entro il 2030 e un azzeramento nel 2050. Per ridurre questa incidenza si può evitare impostando un limite di velocità a 30 all'ora in tutte quante le zone urbane.