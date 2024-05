Genova: incendio doloso nella notte a Sestri Ponente, tre auto e uno scooter divorati dalle fiamme

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre auto e uno scooter divorati dalle fiamme nella notte, poco prima delle due, a Genova Sestri Ponente, in via Ursone da Sestri, in prossimità della stazione ferroviaria e del mercato del pesce. L'incendio, domato da tre squadre dei vigili del fuoco (due in arrivo da Multedo, una dalla centrale) dopo un'ora di lavoro ha evidente matrice dolosa e sul punto indaga la polizia.

Il rogo è stato documentato da Cristiano, un utente Facebook che vive nella zona e ha pubblicato sulla sua pagina il video dell'incendio. "Stanotte qualcuno - scrive - ha pensato di anticipare la grigliata del 1° Maggio sotto le mie finestre, arrostendo tre auto e uno scooter. Notevole il tentativo di salvataggio di una delle 3 auto da parte del proprietario, non andrebbe mai fatto ma bisogna trovarcisi. Non giudico nessuno se non, come sempre, gli straordinari Vigili del Fuoco".

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono state appiccate allo scooter e si sono rapidamente estese alle vetture contigue. Danni anche agli immobili, con le facciate annerite dal fumo.