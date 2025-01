Genova: incendio ai Magazzini del Cotone, Procura apre inchiesta

La Procura di Genova ha avviato un'inchiesta per incendio colposo dopo il rogo che ieri ha coinvolto i Magazzini del Cotone, una delle strutture più frequentate del porto antico. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio, e i vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno messo in sicurezza l'area, evitando danni più gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine del fuoco sarebbe legata alla canna fumaria di un esercizio di ristorazione situato nell'edificio.

Inchiesta – Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha coordinato le operazioni di intervento e ha deciso di avviare un'indagine per stabilire le cause del rogo. Il principale punto di interesse riguarda la canna fumaria, che è stata sequestrata per essere sottoposta a un'analisi approfondita. La procura ha disposto una consulenza tecnica per verificare come mai la canna fumaria abbia preso fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco – I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto, con un contingente di circa quaranta uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento. Nonostante gli sforzi, il fumo ha invaso la zona, raggiungendo anche la vicina multisala cinematografica. Per precauzione, sono stati evacuati non solo gli spettatori del cinema, ma anche i clienti dei ristoranti adiacenti. La situazione è stata sotto controllo entro poche ore, ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto anche durante la notte per monitorare eventuali focolai residui.

Danni e chiusura temporanea – L'incendio ha causato disagi significativi. La multisala cinematografica e i ristoranti circostanti sono stati costretti a chiudere per l'intera giornata di ieri. Al contrario, il parcheggio di superficie è stato riaperto già nelle prime ore della mattina, in quanto non ha subito danni rilevanti. Le autorità locali stanno ora lavorando per stabilire l'entità dei danni strutturali e valutare le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'area, nonché il ripristino delle attività commerciali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.