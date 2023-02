Genova, incendio a San Gottardo: il Comune ha dato assistenza a 18 persone per la notte. L'assessore alla sicurezza Gambino: "Tetto distrutto"

"La nostra efficiente macchina della Protezione civile si è subito messa in moto - ha dichiarato l’assessore Sergio Gambino - Le persone scese in strada da sole, dopo aver sentito odore di bruciato, sono state subito assistite; abbiamo preso in carico 18 residenti che necessitavano di una sistemazione per la notte. Abbiamo predisposto mezzi Amt per il loro trasferimento in albergo e una ambulanza per il trasporto di una anziana che sarà ospitata da villa Dorotea. Alcuni anziani e persone in difficoltà o con problemi di salute sono state trasferite in ospedale per precauzione ma non risultano feriti gravi. Sono arrivate sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco di Genova e di Chiavari in supporto, per spegnere l’enorme incendio che ha distrutto il tetto e, pare, l’intero piano sottostante. La Polizia locale ha lavorato tutta la notte sulla viabilità di via Piacenza e via Emilia che è stata riaperta al traffico soltanto in mattinata. Ovviamente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause dell’incendio. Continueremo a monitorare la situazione anche nelle prossime ore, per capire le condizioni dell’immobile e se sia possibile far rientrare nelle loro case le persone sfollate".