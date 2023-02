Genova, inaugurato il primo bici box del centro storico

Inaugurato stamattina il prime bike park del centro storico, situato in Largo della Zecca nei pressi della galleria Giuseppe Garibaldi. Il cicloparcheggio coperto, da 24 posti bici, è il primo nel suo genere a essere realizzato dal comune di Genova nell'ambito del piano integrato caruggi. La gestione del bike box è stata affidata a Genova Parcheggi, che rilascerà un apposito badge gratuito (ma con una cauzione di 5 euro) ai genovesi e ai visitatori della città che vogliano lasciare in un luogo sicuro il proprio mezzo green a due ruote. Il badge consentirà l'ingresso al locale e il deposito della propria bici per il tempo necessario a soddisfare le esigenze del ciclista.

Matteo Campora, assessore alla Mobilità del comune di Genova: "Quello di Largo della Zecca è solo il primo di una serie di cicloparcheggi coperti che andremo a realizzare in città, partendo proprio dal centro storico, ma anche portando il servizio sempre più richiesto da cittadini e turisti che scelgono la mobilità green per i loro spostamenti, anche nei diversi quartieri di Genova. la bici è un mezzo di trasporto privato che stiamo incentivando e promuovendo sia attraverso il potenziamento delle piste ciclabili sia creando un'offerta capillare di luoghi per la sota e il ricovero in sicurezza dei mezzi".

Mauro Avvenente, assessore ai Centri Storici del comune di Genova: "I locali, frutto delle confische, ben si prestano a essere restituiti alla comunità come locali di ricovero per le bici di cui c'è molta richiesta all'interno del centro storic. Sono state inoltre posizionate oltre 50 postazioni in grado di ospitare circa 300 bici all'interno della città vecchia e altre strutture saranno realizzate. Quello della mobilità e dei servizi a essa collegati è un asset importante del Piano Caruggi che procede in parallelo con quelli di tutte le direzioni dell'amministrazione".