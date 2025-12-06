Genova, inaugurato il presepe di Regione Liguria: tradizione e comunità al centro delle celebrazioni natalizie

È stato inaugurato nell’atrio della sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, il tradizionale presepe istituzionale. Nel pomeriggio l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, ha impartito la benedizione alla presenza del presidente Marco Bucci, della sindaca Silvia Salis e di una delegazione di lavoratori dell’ente, aprendo ufficialmente il periodo delle celebrazioni natalizie regionali.

L'allestimento - Il presepe, curato dall’associazione “La via del Sale”, è composto da statuine artigianali in argilla e rappresenta una Natività ambientata nella Pontedecimo dei primi anni del Novecento. Accanto ai personaggi tradizionali del Vangelo trovano spazio gli abitanti, gli artigiani e i commercianti del vecchio borgo, ricostruiti con attenzione al dettaglio storico e alle ambientazioni legate al territorio. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è restituire uno spaccato della Liguria di inizio secolo, unendo memoria locale e simbolismo religioso.

Le istituzioni - “Allestire un presepe in Regione è una tradizione preziosa, che va coltivata e trasmessa alle nuove generazioni, ed è anche un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini in quel periodo di festa e riflessione che è il Natale”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Il governatore ha ricordato il radicamento dell’arte presepiale sul territorio, sottolineando la scelta di dedicare l’edizione di quest’anno a una ricostruzione di Pontedecimo d’inizio Novecento, “un piccolo angolo di Liguria che racconta la storia del nostro territorio”. Bucci ha ringraziato monsignor Tasca “per il dono della benedizione” e rivolto ai cittadini gli auguri per “un Natale 2025 pieno di serenità e gioia”.

Il significato - Nel corso della cerimonia l’arcivescovo Tasca ha richiamato il valore del presepe nel tempo di Avvento. “Il presepe rende visibile a tutti la nascita di Gesù, nel presepe la presenza di Dio nella storia dell’uomo si fa tangibile”, ha affermato. Monsignor Tasca ha evidenziato come la Natività, rappresentata nei diversi allestimenti diffusi in case, chiese, luoghi di lavoro e sedi istituzionali, riporti “al cuore del Natale”. Per chi crede, ha ricordato, “il Natale celebra la nascita di Gesù”, mentre per i non credenti il presepe rimane “un messaggio di pace e di accoglienza”. Realizzarlo, ha aggiunto, è anche un’occasione per “fermarsi dalle attività frenetiche e ritrovarsi insieme”.

La cittadinanza - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottolineato il valore comunitario dei simboli natalizi. “Celebrare il Natale attraverso i simboli della tradizione significa rinnovare un senso di comunità che tiene insieme le generazioni e rafforza il legame con il territorio”, ha dichiarato, ringraziando il presidente Bucci per l’invito all’inaugurazione. Salis ha ricordato che lunedì il Comune aprirà a Palazzo Rosso il proprio presepe storico, sempre con la benedizione dell’arcivescovo Tasca, anticipando poi l’accensione del grande albero di Natale in piazza De Ferrari, appuntamenti che segneranno l’avvio ufficiale delle festività cittadine.

