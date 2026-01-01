Genova inaugura il 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari in un concertone da 50mila persone

Un Capodanno da record a Genova: Piazza della Vittoria ha ospitato per la prima volta un mega palco capace di accogliere fino a 30mila persone, con i Pinguini Tattici Nucleari a inaugurare il 2026 tra luci, hit e un pubblico trasversale. L’evento, organizzato da Rst Events e voluto dal Comune, ha trasformato la piazza in un vero e proprio stadio musicale, coinvolgendo giovani e famiglie fino allo scoccare della mezzanotte.

Il palco – Il concertone, presentato da Serena Garitta e Samu Mara, è iniziato con un dj-set e il live di Chiamamifaro, preparando la piazza al momento clou delle 22.40 quando i Pinguini Tattici Nucleari sono saliti sul palco. La band, reduce da un 2023 da oltre 500 mila biglietti e un 2024 da 420 mila, ha subito scatenato la folla con hit come “Giovani Wannabe” e “Ringo Starr”, trasformando la piazza in un gigantesco karaoke.

Il pubblico – La partecipazione è stata trasversale: ragazzi, famiglie e appassionati di tutte le età hanno animato i gradini e i giardini di viale Caviglia, davanti alla stazione Brignole, dove era allestita la zona di pre-filtraggio per garantire accessi controllati.

Il futuro – La sindaca Silvia Salis ha annunciato l’intenzione di rendere questo evento l’inizio di una nuova stagione di concerti in città. Tra i prossimi appuntamenti, a giugno 2026 Olly si esibirà tre volte allo stadio Ferraris, davanti a oltre 90mila spettatori.

Il messaggio – Salis ha sottolineato come la musica possa unire, dare speranza e segnare nuovi traguardi: «Oltre ai sogni legati alla salute e al lavoro, vogliamo che Genova sia uno spazio dove ognuno possa migliorare la propria vita e sentirsi parte di una comunità che canta e spera». «È stata una splendida festa, con oltre 50.000 persone che lungo tutta la serata sono passate in piazza della Vittoria a cantare, ballare, divertirsi e festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo Abbiamo dimostrato di saper organizzare e gestire eventi di questa grandissima portata e vorrei ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile: dai lavoratori del Comune ai tecnici che hanno allestito palco e piazza, da chi si è occupato della sicurezza a chi ha curato la pulizia. Ogni singolo lavoratore è stato fondamentale per la buona riuscita della serata. Un ringraziamento particolare agli sponsor che ci hanno aiutato a rendere possibile tutto questo e ai tanti genovesi e turisti che hanno affollato piazza della Vittoria. E grazie, naturalmente, ai Pinguini Tattici Nucleari e a tutti gli artisti, ai loro staff, ai manager che ci hanno fatto vivere una fine anno e un inizio 2026 da ricordare».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.