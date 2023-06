Genova, in un anno raddoppiate le catture di cinghiali

Nel 2022 al Comune di Genova sono arrivate 1632 segnalazioni per avvistamenti di cinghiali in area urbana, nei primi 5 mesi del 2023 sono state circa 600, nel segno di una sostanziale stabilità. Raddoppiano invece le catture: erano state 103 in tutto lo scorso anno, sono già 102 nel periodo gennaio-maggio del 2023.

"Si tratta di numeri in linea rispetto all'anno scorso, che non parlano di aumento esponenziale come forse la percezione suggerirebbe" ha detto l'assessore alla Sicurezza e polizia locale del Comune di Genova Sergio Gambino rispondendo a tre interrogazioni a risposta rapida dei consiglieri Nicholas Gandolfo, Lista Toti, Donatella Alfonso (Pd) e Enrico Veroli (Vince Genova) che hanno ricordato i numerosi episodi - anche aggressioni a persone e incidenti stradali - legati alla presenza di ungulati.

"Quello che è cambiato - ha aggiunto Gambino - è stato l'atteggiamento nella gestione, le guardie regionali sono passate dalle 103 catture del 2022 alle 102 catture nei soli primi 5 mesi di quest'anno".

Tuttavia, la criticità continua a essere forte. "I nostri sforzi non sono ancora sufficienti se pensiamo che per ogni cattura o abbattimento - continua l'assessore - c'è probabilmente una mamma cinghiale che mette al mondo sei o sette cuccioli, purtroppo le limitazioni alla caccia a causa della peste suina hanno portato a un incremento dei capi nei boschi attorno a Genova".

Rispetto alla gestione attuale della problematica, in carico alla Regione in coordinamento con le forze comunali, non sono state annunciate nuove misure oltre a quelle già attuate. "Il Comune ha poca possibilità di manovra - ha aggiunto l'assessore agli Animali Francesca Corso - possiamo impegnarci nella manutenzione dei territori e nel controllo dell'igiene, ma per tutto il resto dobbiamo coordinarci con Regione Liguria: per questo abbiamo in programma un incontro la prossima settimana per incanalare le energie nella stessa direzione".