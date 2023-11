Genova, in piazza De Ferrari un ambulatorio mobile per la Giornata Nazionale delle Cure Palliative

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A Genova oggi è stata promossa un’iniziativa in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative 2023. L'iniziativa ha lo scopo è di fornire informazioni su servizi territoriali e al domicilio offerti alla cittadinanza. L’équipe Asl3 è a disposizione per supporto in merito ai bisogni di cure palliative sia per persone con malattia oncologica che con malattie croniche invalidanti e progressive.

La Struttura Complessa Cure Palliative Area Metropolitana fornisce un servizio pubblico, gratuito, attualmente operativo in tutti i Distretti Sociosanitari della Asl 3 che ha come obiettivo primario quello di prevenire e contenere il più possibile i sintomi dolorosi e invalidanti che possono caratterizzare la fase terminale di malattie irreversibili come ad esempio il cancro o patologie all’apparato respiratorio, neurologico e cardiovascolare. Il servizio viene svolto prevalentemente a domicilio ed è attivato su richiesta del Medico di Medicina Generale, nel caso in cui la persona malata si trovi già a casa, oppure in seguito a dimissioni protette da un reparto ospedaliero, al termine del ciclo terapeutico. L'attività di assistenza domiciliare specialistica è garantita, in ciascun distretto, da nuclei distrettuali di cure palliative costituiti da un medico e personale Infermieristico / operatori socio sanitari dotati di competenze in cure palliative di livello specialistico.

Presente nell'ambulatorio mobile il Dr. Flavio Fusco e direttore della struttura complessa di cure palliative di asl3: "E' una giornata di promozione, conoscenza e formazione per la cittadinanza sulle cure palliative in occasione della festa di San Martino, domani è l'11 ed è la giornata nazionale delle cure palliative. San Martino donò il suo mantello a chi aveva e quindi il pallium rappresenta la radice di questo complesso di cure che svolto da professionisti, medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio santari che garantiscono la migliore qualità di vita possibile alle persone in uno stato di fragilità e di malattia cronica in fase evolutiva, questo avviene attraverso il controllo del dolore, dei sintomi disturbanti, del supporto nutrizionale, del supporto psicologico, del supporto alle famiglie, dell'aiuto sociale che in questa città ormai si svolge da molti anni sia come servizio pubblico garantito da Asl3, sia in collaborazione con il mondo del no-profit come la fondazione Ghirotti con la quale collaboriamo da molto tempo e quindi questa è una giornata di informazione e anche di approfondimento per chi vuole capire di più su cosa offre questo mondo particolare delle cure palliative".