Genova, in corso Sardegna torna l'Expo dei produttori liguri: oltre 60 espositori

L’11, 12 e 13 ottobre, il complesso commerciale Mercato Corso Sardegna ospiterà la terza edizione dell’Expo dei produttori liguri, promosso da Coop Liguria per dare ulteriore, concreta attuazione all’impegno di valorizzare le produzioni locali.

La galleria commerciale e la bellissima corte interna all’aperto dell’ex mercato della frutta e della verdura di Genova, ospiteranno 65 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in mostra, raccontare, far degustare e vendere i propri prodotti di eccellenza.

“Siamo orgogliosi di riproporre per il terzo anno consecutivo una manifestazione ormai attesissima dai nostri Soci – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - che mette in vetrina le produzioni locali e offre alla cittadinanza un’occasione di incontro diretto con i produttori. Ringraziamo il Municipio e il Comune di Genova che ci hanno permesso di occupare un piccolo tratto di Corso Sardegna, per accogliere adeguatamente tutte le imprese locali che hanno chiesto di partecipare. Mettere in comunicazione produttori e consumatori è il lavoro che sappiamo fare meglio, selezionando solo le imprese che realizzano prodotti buoni ed etici, che rispettano l’ambiente, i lavoratori e generano valore per l’economia del territorio. Questo impegno, nel 2023, ha garantito alle imprese liguri introiti per 142 milioni di euro, che corrispondono al valore degli acquisti effettuati in regione da tutto il mondo Coop”.

“Il nuovo mercato di corso Sardegna è oggi un polo di ritrovo per le famiglie della zona della bassa Val Bisagno, grazie anche alla presenza di aree aperte ai cittadini, per lo sport e l’aggregazione, finalmente restituite al quartiere – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova – l’Expo dei produttori liguri, oltre a essere un appuntamento per il quartiere, è una bella vetrina per le nostre produzioni locali e per gli artigiani del food di qualità del nostro territorio, che hanno l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare, con degustazioni e momenti di approfondimento che valorizzano i produttori locali delle eccellenze da Imperia alla Spezia, dalla costa alle vallate”.

“Come Municipio III Val Bisagno - afferma il Presidente - siamo molto orgogliosi che nella rinnovata struttura dell’ex Mercato di Corso Sardegna si tenga l’EXPO dei Produttori della Liguria. Abbiamo collaborato con il Comune di Genova affinché si concretizzasse l’ennesima occasione per il nostro territorio di aprirsi e farsi conoscere nel solo dagli abitanti di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso ma come momento per accogliere tutti i Liguri. Questo affinché essi possano visitare quest’area rinnovata ma anche estendere la propria conoscenza all’intero nostro territorio”.

L’Expo sarà aperto venerdì 11 ottobre fino alle 23, con taglio del nastro alle ore 17, e poi sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 16 alle 23.

Oltre ai marchi liguri più prestigiosi (solo per citarne alcuni Pesto di Prà, Grondona, Panarello, Tonitto, Drago Forneria, Tossini, Pasticceria Sambuco, Mitilicoltori Spezzini, Novella, Salumificio Parodi, Caseificio Val D’Aveto, Bio Bontà di Varese Ligure, Olasagasti, Ortofrutticola di Albenga, Manuelina, Latte Alberti) e alle cantine (Donne della Torre, Bellati, Teo Costa) questa edizione vedrà la partecipazione del celebre caseificio Beppino Occelli e del marchio Pastai, che ha appena lanciato una linea di pasta fresca senza glutine di alta gamma.

Il marchio Coop sarà presente con uno stand dedicato alla linea di eccellenza Fior fiore, dove si potranno effettuare degustazioni guidate di vini in abbinamento a formaggi, grazie alla presenza di sommelier. Nello stand di Stemarpast, storica azienda genovese che produce pasta fresca e recentemente è diventata fornitrice nazionale delle trofie Coop Fior fiore, si potrà assaggiare il più celebre formato di pasta ligure, condito con il pesto.

Nell’ambito della collaborazione di Coop con Fondazione Aut Aut della Spezia, sarà presente con uno stand anche l’associazione Luna Blu, che proporrà la pasta realizzata dai ragazzi con autismo che stanno svolgendo percorsi di autonomizzazione e avvio al lavoro. La pasta di Luna Blu è in vendita in tutti i negozi Coop della provincia della Spezia, dove sono stati realizzati anche i primi due punti vendita autism-friendly di Coop Liguria.

In aggiunta alla presenza degli stand, dove i produttori dialogheranno con il pubblico e offriranno in assaggio i propri prodotti, Coop Liguria animerà Expo con una serie di eventi gratuiti per adulti e bambini. Saranno presenti la scuola di danza My Style Academy, che coinvolgerà il pubblico con lezioni aperte di balli da sala e danza moderna, e il CUS Genova, che permetterà ai bambini di cimentarsi con vari sport. Sempre per i bambini ci saranno i giochi in legno realizzati dalla falegnameria “Lì per lì” di Paolo Rogantin, mentre i proprietari di cani o altri animali domestici potranno ricevere una foto con il proprio amico a quattro zampe, scattata gratuitamente da un professionista.

Nello spazio Coop all’ingresso del mercato, nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica saranno proposte conferenze culturali o legate all’alimentazione, coerenti con i programmi di attività per il tempo libero che Coop Liguria offre a Soci e cittadini:

Venerdì 11 ottobre, ore 18

“Mercato Corso Sardegna: genesi di un progetto complesso che si è realizzato”

L’architetta Egizia Gasparini racconterà il progetto di trasformazione del luogo che ospita Expo, dove un tempo aveva sede il mercato all’ingrosso della frutta e della verdura. Un progetto che nel 2023 ha vinto un importante riconoscimento agli ECSP Design & Development Awards

Sabato 12 ottobre, ore 17

“L’uomo dietro al successo: Ennio Morricone”

Un approfondimento sullo straordinario contributo offerto dal celebre compositore al mondo della musica, a cura di Carlo Mondatori, attore e regista.

Domenica 13 ottobre, ore 17

Tombola delle tradizioni

Impariamo qualcosa in più sugli usi del territorio e le tipicità locali, con un gioco capace di coinvolgere adulti e bambini.

Queste invece le attività, tratte dal programma di educazione al consumo consapevole Saperecoop, proposte per i bambini dai 6 ai 10 anni:

Sabato 12 ottobre

Ricicla e rianima

Laboratorio creativo con materiali di recupero.

Domenica 13 ottobre

L’albero del cacao

Giochi, storie e un laboratorio sull’alimento più goloso che c’è.

Degustazione di aperitivi con Corochinato, Gin Factory e Camatti

In tutte e tre le giornate, a partire dalle 18,30, si potranno degustare aperitivi a un prezzo accessibile a tutti, grazie a tre produttori liguri:

• Venerdì 11 ottobre, l’evento sarà a cura dello storico marchio Corochinato, autore del vino aromatico alla base del celebre aperitivo dei genovesi Asinello.

• Sabato 12 ottobre, gli aperitivi saranno a base di gin, grazie al marchio Gin Factory-Barbarasa, che distilla sfruttando gli aromi delle piante della Riviera di Ponente.

• Domenica 13 ottobre, sarà la volta di Amaro Camatti, eletto “miglior amaro del mondo”, che realizzerà sfiziosi cocktail mixando sapientemente l’amaro con altri ingredienti.

Le altre iniziative di valorizzazione

L’Expo dei produttori liguri è solo una delle iniziative con cui Coop Liguria valorizza i prodotti locali. Per identificare il pesce e l’ortofrutta locale, infatti, la Cooperativa ha ideato i marchi “Pescato nel Mar Ligure”, realizzato assieme a Legapesca, e “Orto Qui”, che identifica l’ortofrutta confezionata prodotta nei territori d’elezione di Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop Piemonte. L’ortofrutta sfusa locale viene invece proposta nelle bancarelle “I prodotti del territorio” rifornite dalla Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga e da Agroalimentare Sarzanese.

Tra le promozioni che Coop Liguria dedica più volte l’anno ai prodotti locali, la più importante è “Prodotti in Liguria. Il buono del nostro territorio”, realizzata quest’anno per la sesta volta in collaborazione con 112 imprese liguri o delle aree immediatamente limitrofe (Ovadese, Novese, Monregalese, Lunigiana), i cui prodotti, dal 10 al 23 ottobre, saranno scontati del 20% in tutti i punti vendita.