Genova, in allestimento il Mercatale in piazza De Ferrari

Da sabato 15 a lunedì 24 dicembre, intorno alla fontana simbolo del centro città, in un'atmosfera di luci e decorazioni scintillanti, si svilupperà una grande fiera natalizia, aperta tutti i giorni, in cui sarà possibile assaporare la magia delle feste con i prodotti alimentari della tradizione ligure e artigianato di qualità.

"Un percorso di gusti e profumi, allestito nel cuore di Genova con le caratteristiche casette di legno che rievocano un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, per riscoprire le sue antiche e ricche ricette, con musiche, presepi, oggetti fatti a mano ed eventi, una fiera dell'eccellenza ligure per turisti e cittadini, in cui sarà possibile fare shopping e passare del tempo con famiglia ed amici in preparazione delle feste", fa sapere il comune di Genova.