Genova, in 20 mila in corteo per Gaza: "Stop ai traffici di armi nei porti"

Oltre 20 mila persone sono scese in piazza oggi a Genova per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e sostenere la Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale di sostegno ai gazawi. Il corteo, partito dalla zona portuale di San Benigno, ha attraversato un tratto del porto prima di dirigersi verso il centro città, concludendosi pacificamente in Piazza De Ferrari. Non si sono registrati incidenti né momenti di tensione.

Ad aprire la manifestazione lo striscione dei lavoratori portuali con la scritta “Stop ai traffici di armi nei porti”, accompagnato da centinaia di bandiere palestinesi. I manifestanti hanno fatto tappa davanti alla sede dell'Autorità portuale per denunciare quella che definiscono “la complicità con Israele” e chiedere l'interruzione del transito di armi nei porti italiani.

Durante il corteo, un gruppo di circa 100 attivisti si è temporaneamente separato per dirigersi verso il casello autostradale di Genova Ovest. Bloccati da un cordone della polizia, si sono seduti sulla carreggiata, causando la parziale chiusura dell’uscita per circa mezz’ora. Terminata l’azione, il gruppo si è ricongiunto al resto della manifestazione.

